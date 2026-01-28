Йому понад два століття: де розташований найстаріший житловий будинок Києва

У самому серці Подолу зберігся найстаріший житловий будинок Києва, який пережив масштабні пожежі та перебудови міста. Сьогодні ця споруда залишається рідкісним прикладом житлової архітектури кінця 18 століття у столиці.

Де розташований найстаріший будинок Києва?

Найстаріша житлова будівля Києва розташована на Подолі за адресою Контрактова площа, 7, пише видання "The Village".

Район зберіг історичне планування вулиць і щільну забудову, що формувалася протягом кількох століть. А ця будівля – це одна з найдавніших частин міста, яка була осередком торгівлі та ремесел.

Найстаріший житловий будинок Києва / Фото The Village

Будинок стоїть у глибині кварталу і не одразу впадає в око перехожим. Його частково закривають пізніші споруди, тому з боку площі пам'ятку майже не видно.

Потрапити до неї можна через арки та проходи між сусідніми будинками. Саме таке розташування допомогло споруді вціліти під час активної перебудови Подолу у 19 столітті.

Як виглядає будівля?

Будинок має стриманий і лаконічний вигляд. Це двоповерхова цегляна споруда з простими фасадами та високими прямокутними вікнами. Архітектурні форми відповідають традиціям класицизму, який був поширений у міській забудові кінця 18 та початку 19 століття.

Будинок на Подолі / Фото The Village

Перший поверх з'явився наприкінці 18 століття. Другий поверх добудували значно пізніше, вже у 19 столітті. Попри перебудови, будівля зберегла історичні пропорції та окремі автентичні елементи. Сьогодні вона має статус пам'ятки архітектури місцевого значення.

Будинок є пам'яткою архітектури / Фото The Village

Яка його історія?

Історія будинку почалася ще у 1760 році, коли на цій ділянці стояла дерев'яна садиба з кам'яним підвалом, повідомляє видання "Твоє місто". Згодом дерев'яні конструкції знищила пожежа, після чого на міцному підмурку звели цегляний будинок. Саме ця частина і вважається найдавнішою.

Споруда пережила велику пожежу Подолу на початку 19 століття, яка знищила значну частину району. Пізніше будинок розширили й добудували другий поверх. У 1891 році він перейшов у власність родини Нечаєвих, відомих київських підприємців.

Інтер'єр будинку Нечаєвих / Фото The Village

У радянський період будівлю націоналізували та поділили на комунальні квартири. Після відновлення незалежності частину приміщень повернули нащадкам колишніх власників. Попри всі зміни, будинок зберіг свою історичну основу і сьогодні вважається найстарішим житловим будинком Києва.

