Нова вежа-рекордсмен: у якому місті збудують найвищий хмарочос в Європі

У польському Вроцлаві планують звести найвищий хмарочос у Європі. Новий Giant Tower матиме 272 метри заввишки та стане однією з наймасштабніших інвестицій у сучасну забудову міста.

Яким буде новий найвищий хмарочос у Європі?

Giant Tower зведуть на ділянці площею 2,5 гектара на вулиці Фабричній неподалік колишньої фабрики Pafawag, пише InPoland.

Комплекс займатиме 175 тисяч квадратних метрів і фактично стане окремим діловим простором у місті. У Giant Tower хочуть поєднати офіси класу А+, преміальний готель та квартири для оренди. Також працюватимуть зони для відпочинку – панорамні ресторани, спа-центр й велика тераса з видом на місто.

Перші два поверхи комплексу хочуть зробити відкритими для мешканців і туристів. Автори проєкту Giant Development Group розраховують, що новий комплекс стане не лише офісним центром, а й одним із найпомітніших місць у сучасному Вроцлаві.

Окрім Giant Tower, поруч будують ще чотири офісні будівлі. Найвища з них сягатиме 214 метрів. Через масштаби забудови цей район уже називають "вроцлавським Мангеттеном".

За попередніми планами, дозвіл на будівництво хмарочоса можуть отримати в середині наступного року. Після завершення робіт Giant Tower стане найвищим хмарочосом у Європі.

Який хмарочос зараз вважається найвищою будівлею у Європі?

Найвищою будівлею у Європі зараз вважають Varso Tower теж у Польщі – у Варшаві. Висота хмарочоса разом зі шпилем сягає 310 метрів. Varso Tower входить до комплексу Varso Place, що розташований неподалік Центрального вокзалу польської столиці.

У хмарочосі працюють офіси, ресторани, громадські простори та оглядові майданчики з панорамою Варшави. На верхніх поверхах також облаштували бари й зони для ділових зустрічей. Після завершення будівництва Varso Tower випередив Commerzbank Tower у Франкфурті, який раніше був найвищою будівлею ЄС.