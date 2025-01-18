Апартаменти в золоті, курорти й гольф-клуби: якою нерухомістю володіє Трамп – яскраві фото
- Дональд Трамп володіє нерухомістю в Нью-Йорку, зокрема Trump World Tower, Trump Tower, та Trump International Hotel & Tower. Він також має власність за межами Нью-Йорка, зокрема в Сан-Франциско, Лас-Вегасі та Флориді. Йдеться про курорти Maralago та Trump National Doral. Його нерухомість включає гольф-клуби в різних штатах США
- Загальна вартість нерухомості Трампа – 1,1 мільярда доларів.
Дональд Трамп, інавгурація якого от-от відбудеться у США, може похвалитися чималими статками, серед яких – елітна нерухомість. Її вартість аналітики оцінюють у понад 1,1 мільярда доларів.
Нерухомість політика – це гольф-клуби, курорти та об'єкти нерухомості у Нью-Йорку, інших американських містах та за межами США. 24 Канал з посиланням на Forbes та The Trump Organization пропонує дізнатися більше про деяку нерухомість Трампа.
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Нерухомість Трампа в Нью-Йорку
Це місто буквально всіяне різноманітними будівлями імені Трампа. Це не означає, що вони повністю належать політику, однак частиною приміщень у них він все ж володіє.
Trump World Tower – 72-поверховий будинок, який здіймається вгору на 262 метри. Будівництво розпочали в 1999 році й завершили у 2001. Це найвищий із житлових будинків, які збудував Дональд Трамп. Там йому належать комерційний і гаражний сектори, а також частина житлових приміщень, що оцінюється у 20 мільйонів доларів.
Trump World Tower у Нью-Йорку / Фото The Trump Organization
Trump Tower – це 58-поверховий хмарочос, висота якого – 202 метри. Споруду збудували ще у 1983 році. У будівлі розташовані офіси, готель та апартаменти.
Трампові належать площі під роздрібну торгівлю та офіси в нижній половині будівлі. Загалом його частка становить 61 мільйон доларів.
Trump Tower у Нью-Йорку / Фото The Trump Organization
Особиста резиденція політика там – це три верхні поверхи, загальна площа яких – 3 тисячі квадратних метрів. Помешкання оздоблене бронзою, золотом і мармуром. Вартість – щонайменше 50 мільйонів доларів. Це одні з найдорожчих квартир у Нью-Йорку.
Інтер'єр Trump Tower: Фото The Trump Organization, R29
Trump International Hotel & Tower – тут Трамп володіє торгівельними приміщеннями, гаражами та частиною житлових приміщень на 5 мільйонів доларів.
Крім того, він має частку в кількох інших спорудах Нью-Йорка.
Власність за межами Нью-Йорка
Хмарочос на 555 California St. у Сан-Франциско – знакова будівля, споруджена приблизно 1969 року, колись відома як "Будівля Банку Америки". Це комплекс із трьох будівель. Трамп володіє 30% у ньому. За інформацією аналітиків, це – 127 мільйонів доларів.
Хмарочос на 555 California St. у Сан-Франциско / Google maps
Trump International Hotel у Лас-Вегасі – політику належить половина всіх номерів, вартість – 61 мільйон доларів.
Trump International Hotel у Лас-Вегасі / Фото The Trump Organization
Курорти у Флориді
Саме туди Трамп переїхав після свого першого президентства. Політик купив Maralago в 1985 році приблизно за 10 мільйонів доларів. Тепер він коштує 292 мільйони доларів. Це єдине місце, де звичайні американці – якщо мають змогу – можуть пообідати або зупинитися в тому ж приміщенні, що й політик.
Маєток Трампа у Флориді: Фото Maralago Club
Приблизно за 90 хвилин на південь від Maralago, у Маямі розташований інший курорт – Trump National Doral. За даними аналітиків, при вартості у 273 мільйони доларів і боргу в 125 мільйонів доларів Трамп має 149 мільйонів доларів у власності.
Trump National Doral у Маямі / Google maps
Поля для гольфу
Політик володіє полями для гольфу у Флориді, Нью-Джерсі, Вашингтоні, Каліфорнії, Нью-Йорку та Північній Кароліні.
За даними аналітиків, організація Трампа є власником або керує десятьма курсами в шести штатах, вартістю 342 мільйони доларів. Деякі з курсів Трампа доступні лише для членів, деякі відкриті для громадськості. Членство коштує недешево.