Де найдорожчі й найдешевші квартири в Європі: на яких позиціях українські міста

Вже традиційно найдорожчими для проживання є міста Швейцарії. Саме вони посіли перші позиції у рейтингу.

Про те, де в Європі нерухомість найдорожча, а де найдешевша, 24 Канал розповідає з посиланням на аналіз сервісу Numbeo.

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Європейські міста, де житло найдорожче

У десятку європейських міст, в яких найдорожче житло, потрапили одразу 5 міст Швейцарії. Вона має такий вигляд:

Цюрих, Швейцарія – 24 373,68 долара коштує квадратний метр у квартирі в центрі міста;

Лондон, Велика Британія – 19 784,45 долара за квадрат;

Женева, Швейцарія – 18 210,40 долара;

Лозанна, – Швейцарія – 17 490,72 долара;

Берн, Швейцарія – 13 239,81 долара;

Париж – 12 553,20 долара;

Мюнхен, Німеччина – 12324,69 долара;

Люксембург, Люксембург – 10 968,74 долара;

Відень, Австрія – 10242,24 долара;

Стокгольм, Швеція – 9 941,31 долара.



Женева – місто, в якому одні з найвищих цін на житло в Європі / Фото Pexels

Міста Європи з найдешевшими квартирами

Найменше в Європі слід викласти за квартири в Україні, державі-агресорці, Румунії, Болгарії, Молдові. Українські міста потрапили у п'ятірку великих міст з найдешевшим житлом (129, 130 і 131 позиції з 132):

Харків – 1 120,62 долара за квадратний метр квартири в центрі міста;

Дніпро – 1 237,29 долара;

Одеса – 1 277,30 долара.

Трохи вищу позицію в рейтингу (119) посів Львів, де середня ціна за квадрат квартири в центрі міста становить 1 875,25 долара. Найвище ж у списку Київ (106 позиція) з ціною 2 236,43 долара за квадратний метр.