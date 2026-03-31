Його зібрали як пазл: як виглядає будинок серед дюн у Нідерландах

На півдні Нідерландів створили будинок серед дюн, який максимально обережно вписали в природний ландшафт. Його збудували з окремих частин, щоб не порушити вимоги заповідної території та зменшити вплив на довкілля.

Як виглядає будинок у дюнах?

Будинок розташований на острові Гуре-Оверфлакке, де частина території входить до природного заповідника Natura 2000, пише Dezeen.

Через це під час будівництва довелося враховувати суворі правила, зокрема обмеження щодо викидів і робіт у період гніздування птахів.

Щоб дотриматися цих вимог, більшу частину будинку виготовили заздалегідь. Окремі частини створили на заводі разом із ванною кімнатою, меблями та вбудованими ліжками, а вже на місці їх зібрали всього за один день.

Будинок у Нідерландах / Фото Dezeen

Будинок стоїть на спеціальних опорах, які встановили максимально обережно, щоб не пошкодити дюни. Майже вся конструкція виконана з дерева, а зовнішнє покриття з часом змінює колір через вітер і солоне повітря. Також передбачили сонячні панелі та приховані водостоки.

Чим особливий інтер'єр будинку?

Будинок складається з трьох частин, розташованих на різній висоті, що повторює форму дюни. Дві з них відведені під спальні, а третя містить простір для відпочинку та терасу, завдяки чому кімнати отримують різне освітлення протягом дня.

Як виглядає будинок зсередини / Фото Dezeen

У центрі розташована кухня, яка з'єднує всі частини будинку. Вона відкривається одразу в кілька сторін і має великі скляні вікна, тому межа між внутрішнім простором і природою майже зникає.

Тераса у будинку серед дюн / Фото Dezeen

Окремі частини можна використовувати незалежно одна від одної, але відкриті переходи створюють відчуття безперервного простору. Різна висота рівнів підсилює ефект руху, ніби людина продовжує підійматися дюнами навіть усередині будинку.

