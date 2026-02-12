Реформа оренди у Німеччині: як зміняться ціни та правила для орендарів

Уряд Німеччини планує запровадити нові правила для ринку оренди, щоб обмежити зростання цін і посилити захист орендарів. Зміни стосуються індексованих договорів, короткострокової оренди та мебльованого житла, тому вони безпосередньо вплинуть і на іноземців.

Як зміниться оренда у Німеччині?

Німецький уряд розширює державне регулювання орендного ринку через тривале зростання вартості житла у багатьох містах, повідомляє "I am Expat".

Дивіться також Оренда в Чехії подешевшала: у якому місті винаймати квартиру найвигідніше

Нові правила мають обмежити механізми, які дозволяли швидко підвищувати орендну плату або обходити чинні обмеження. Найбільше змін зазнають:

Індексовані договори оренди . У таких контрактах плата автоматично зростає разом з інфляцією. Тепер підвищення планують обмежити – не більш як на 3,5% на рік від базової орендної ставки.

. У таких контрактах плата автоматично зростає разом з інфляцією. Тепер підвищення планують обмежити – не більш як на 3,5% на рік від базової орендної ставки. Короткострокові договори . Якщо оренда триває понад шість місяців, вона підпадатиме під дію механізму стримування цін. Це має зменшити практику укладання коротких контрактів із подальшим різким підвищенням вартості житла.

. Якщо оренда триває понад шість місяців, вона підпадатиме під дію механізму стримування цін. Це має зменшити практику укладання коротких контрактів із подальшим різким підвищенням вартості житла. Платежі за меблі у квартирі. Власники повинні будуть чітко показувати, скільки орендар платить за саме житло, а скільки – за меблі. Також планують встановити обмеження на доплати за меблювання і вимоги до стану та віку меблів, за які беруть додаткову плату.

Посилюється і захист від виселення. Якщо орендар погасить заборгованість, власник не зможе автоматично розірвати договір оренди. Це має зменшити ризик втрати житла через тимчасові фінансові труднощі.

Паралельно продовжує діяти обмеження на ціни у нових договорах оренди в регіонах із дефіцитом житла. Це правило подовжили до 2029 року. У таких зонах орендна плата зазвичай не може перевищувати середню ринкову більш ніж на 10%.

Як це вплине на українців?

Українці, які орендують житло в Німеччині, підпадатимуть під ті самі правила захисту, що й інші орендарі. Це означає обмеження темпів підвищення орендної плати, прозоріші умови договорів та захист від виселення.

Для тих, хто вже винаймає житло, витрати можуть стати більш передбачуваними, особливо в містах із високим попитом на квартири. Нові вимоги до мебльованого житла також зменшать ризик прихованих доплат у договорах оренди.

До слова, нові правила не змінюють сам рівень попиту на житло. У великих містах, де пропозиція обмежена, пошук квартири може залишатися складним навіть за жорсткішого контролю цін.

Яка вартість оренди житла у Німеччині?