Мистецтво, яке не зрозуміти: в Іспанії збудували житло в стилі закинутої будови

Іспанські архітектори спроєктували та збудували житловий будинок унікального стилю. Зовні він нагадує недобудову, яка вже начебто встигла зарости травою та чагарниками.

Архітектори зі студії Bojaus Arquitectura спроєктували житло на околиці містечка Вальдеморильо в Іспанії. Хоча він взагалі не привабливий на вигляд, ідея проєкту це виправдовує, пише 24 Канал, посилаючись на White mad.

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"Покинутий" будинок від іспанських архітекторів

На вигляд це житло нагадує покинутий будівельний майданчик: оголені стіни, безлад навколо та під’їзна дорога, що веде прямо з поля. Цікаво те, що створити такий вигляд і було задумом архітекторів.

Новий будинок у стилі недобудови / Фото whitemad

Творці проєкту хотіли, щоб будівля з її суворими формами нагадувала старі фортеці на кастильському плато та кам'яні будинки в португальському Монсанто.

Будинок площею 190 квадратних метрів звели у 2024 році на скелястому майданчику та пологому схилі. Він повністю збудований з бетону – стіни мають товщину 50 сантиметрів.

Стримана обробка всередині / Фото whitemad

Будинок і дерева, що його оточують, – це повноцінна композиція. Найважливішим є дуб, який оточений меншими деревами. Щоб зберегти їх усіх, архітектори спроєктували будівлю в Х-подібній формі.

Будинок X побудований на кілька поколінь. Глибоко вкорінений у ландшафт, як і гранітні валуни та дерева, що його оточують, також,

– підсумовують архітектори з Bojaus Arquitectura.

Архітектори хотіли, щоб будівля органічно вписалася в ландшафт і стала його частиною. Видається, вони досягли своєї мети, адже дивлячись на фото, виникає враження, що спочатку була зведена будівля, а згодом вона заросла. А правда інша: "покинутий" будинок зводили під природу.