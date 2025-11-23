У центрі Одеси продають квартиру, яка нагадує сміттєзвалище: скільки коштує та який вигляд має

У центрі Одеси на продаж виставили двокімнатну квартиру у вкрай занедбаному стані – всередині гори сміття, пліснява. Житло потребує ремонту. Попри вигідне розташування, ціна викликала суперечки в мережі.

Відео з оглядом стрімко шириться соцмережами. Деталі про цю квартиру в Одесі та умови в ній, розповідає 24 Канал.

Читайте також 47,5 мільйона за житло у селі: де продають найдорожчі будинки в Україні

Що відомо про житло, яке продають в Одесі?

У самому центрі Одеси пропонують квартиру площею 56 квадратних метрів. Однак вона перебуває у дещо занедбаному стані. Усередині – сміття на підлозі, зіпсоване покриття та плями плісняви на стінах і стелі.

Санвузол роздільний, стелі високі, але для огляду потенційним покупцям доводиться надягати бахіли. Газова труба проходить поруч із будинком, тож можна під'єднати індивідуальне опалення або відновити центральне.

Автор ролика зазначив, що сміття готова вивезти бригада – обіцяють упоратися за один-два дні.

Спершу вартість становила 22 тисячі доларів, однак її знизили до 19 тисяч, і продавець готовий до торгу.

Як на це реагують у мережі?

У соцмережах розгорнулася активна дискусія. Частина користувачів переконана, що реальна ціна має бути нижчою, а сміття перед продажем повинен був прибрати власник.

Інші вважають, що навіть у такому стані житло в центрі – непогана нагода купити дешевше й зробити ремонт під себе. Дехто жартує, що квартира радше нагадує закинутий склад, ніж помешкання.

Який вигляд має квартира: дивіться відео

До слова, відповідно до даних порталу ЛУН станом на 23 листопада в Одесі однокімнатні квартири на вторинному ринку у середньому продають за 45 тисяч доларів, двокімнатні – за 65 тисяч, трикімнатні – за 85 тисяч. Щодо первинного ринку нерухомості, то квадратний метр житла економкласу коштує 30 тисяч гривень, комфорту – 38 тисяч, бізнес – 46 тисяч гривень.

Що відомо про інші квартири, які продавали в Одесі?

Раніше в Одесі на продаж виставили квартиру, повністю підготовлену до комфортного життя під час тривалих блекаутів. Помешкання оснащене всім необхідним для автономного проживання без світла й води. Власники оцінили його у 80 тисяч доларів, однак зазначали, що готові розглянути зниження ціни.

Також в Одесі продавали царську квартиру на 90 квадратів. Двокімнатне помешкання оснащене двома санвузлами, металопластиковими вікнами й газовим котлом. Квартира вирізняється зручним плануванням, високими стелями, великими світлими вікнами та збереженим декором із паркетною підлогою.