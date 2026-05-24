Оренда "з'їдає" майже всю зарплату: де українцям найважче винаймати житло

Вартість оренди в Україні продовжує зростати, але в деяких містах вона вже стала критичною для місцевих жителів. У низці регіонів люди змушені віддавати за однокімнатну квартиру понад половину зарплати.

Де оренда найбільше б'є по кишені

Про ціни на оренду однокімнатного житла наприкінці травня 2026 року свідчать дані на ЛУН.

Найгірша ситуація нині в Ужгороді. Там оренда однокімнатної квартири забирає 77% медіанної зарплати. Середня вартість житла в місті становить 22,2 тисячі гривень.

На другому місці Львів та Івано-Франківськ – по 66%. У Львові оренда однушки коштує у середньому 20 тисяч гривень, а в Івано-Франківську – 17,8 тисячі гривень.

До міст із найвищим навантаженням на зарплати також увійшли:

Луцьк – 60%;

Чернівці – 57%;

Вінниця – 56%;

Черкаси – 52%;

Рівне – 51%;

Київ – 50%.

У столиці медіанна ціна оренди однокімнатної квартири зараз становить 17,5 тисячі гривень.

У яких містах оренда найдоступніша

Найменшу частку зарплати на оренду витрачають жителі Херсона – лише 17%. Водночас у місті бракує даних щодо середньої вартості оренди.

Серед міст, де житло є відносно доступним, також:

Харків – 27%;

Миколаїв – 30%;

Суми – 32%;

Кропивницький – 36%;

Чернігів – 38%;

Запоріжжя – 39%.

У Харкові медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 7 тисяч гривень, у Сумах та Миколаїв – також 7 тисяч гривень.

Водночас у багатьох містах за рік оренда суттєво подорожчала. Найбільше ціни зросли у Запоріжжі – на 80%, Харкові – на 75% та Одесі – на 33%.

Що відомо про ситуацію на ринку оренди за підсумками квітня?

За даними звіту DIM.RIA за квітень 2026 року ринок оренди житла в Україні показав суперечливу динаміку: у частині регіонів кількість оголошень зросла, однак ціни продовжили підвищуватися.

Найдорожчою для оренди однокімнатних квартир стала Закарпатська область, де середня вартість житла сягнула 23,4 тисячі гривень на місяць. Київ опинився майже на одному рівні із Закарпаттям – у столиці оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 23 тисячі гривень. Водночас найдешевше житло – на Сумщині, де винайняти однокімнатну квартиру можна в середньому за 5,5 тисячі гривень на місяць.

Аналітики також зауважили, що найбільший дисбаланс між попитом і пропозицією фіксують у Харківській області: там на одне оголошення претендують у середньому 12 орендарів.