В одному регіоні оренда квартир подорожчала аж на 136%: де ціни злетіли найбільше
Попит на оренду житла в Україні поступово зростає після зимового періоду, а в окремих регіонах разом із ним суттєво підвищуються й ціни. Найактивніше квартири шукають у західних областях, тоді як найбільше подорожчання зафіксували навіть у частині прифронтових регіонів.
Де найбільше зріс попит на оренду житла
Про ситуацію на ринку оренди житла 24 Каналу розповіли експерти.
Попит на оренду квартир в Україні після зимового періоду дещо зріс, однак поки залишається відносно рівним, адже високий сезон ще не розпочався.
Водночас у травні порівняно з початком року найбільше зростання попиту на оренду фіксують саме у західних областях. Лідером стала Львівська область, де інтерес до оренди зріс на 58%.
До регіонів із найвищою динамікою також увійшли Закарпатська область із показником +45% та Івано-Франківська область, де попит збільшився на 39%.
У DIM.RIA зазначають, що сегмент оренди залишається найбільш чутливим до зовнішніх факторів – сезонності, безпекової ситуації, обстрілів, блекаутів та внутрішньої міграції населення.
Водночас у частині регіонів попит на оренду, навпаки, скоротився. Найпомітніше падіння інтересу зафіксували у Запорізькій області (-31%), а також у Чернігівській та Херсонській областях (по -26%).
Де оренда подорожчала найбільше
Попри неоднорідну ситуацію з попитом, в окремих регіонах України орендне житло за рік суттєво подорожчало. Найбільше зростання цін на однокімнатні квартири зафіксували в Харківській області (+63%), Тернопільській (+33%) та Миколаївській (+30%).
У сегменті двокімнатних квартир найстрімкіше зростали ціни в Харківській області (+136%), Запорізькій (+88%), Закарпатській (+47%) та Івано-Франківській (+31%).
Серед трикімнатних квартир найбільше подорожчання було в Харківській області (+81%), Черкаській (+67%), Полтавській (+50%) та Закарпатській (+47%). Також суттєве зростання цін зафіксували у Київській області без урахування столиці (+44%).
Як пояснює експерт з нерухомості Віталій Лавриненко, така динаміка частково пов'язана з низькою базою порівняння. Минулого року ринок оренди в окремих прифронтових регіонах був доволі слабким, тому навіть часткове відновлення попиту зараз дає помітне зростання цін у відсотковому вимірі.
Як змінюватимуться ціни на житло в Україні
Перед літом 2026 року ринок нерухомості України залишається нерівномірним: найактивнішими є західні та частина центральних регіонів, де безпекова ситуація відносно стабільна. Попит на купівлю житла поступово зростає, а найбільший інтерес спостерігається до приватних будинків та невеликих квартир.
Львівщина стала лідером за темпами зростання цін на новобудови: вартість квадратного метра тут уже наблизилася до київських показників. Найшвидше житло дорожчає також в Івано-Франківській та Тернопільській областях, де зберігається високий попит.
На вторинному ринку найбільше зростають ціни на одно- та двокімнатні квартири, а важливим драйвером попиту надалі залишається державна програма "єОселя".