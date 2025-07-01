1 липня, 08:26
У Дніпрі вартість на житло зросла: які ціни на ринку і по скільки оренда
Основні тези
- Ціни на житло у Дніпрі зросли на вторинному ринку, зокрема 1-кімнатні квартири коштують 34 тисячі доларів.
- Найвищі ціни на житло та оренду зафіксовані у Шевченківському і Соборному районах, а найнижчі – у Новокодацькому та Індустріальному.
Вартість нерухомості у Дніпрі на вторинному та первинному ринках за останні пів року зросла. Це стосується ще й оренди житла.
Як змінилися ціни на квартири у Дніпрі, у якому районі найдорожче і скільки коштує оренда, інформує 24 Канал з посиланням на ЛУН.
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Що з вартістю на вторинці
Після падіння, яке було спричинене повномасштабним вторгнення, ціни на житло на вторинному ринку почали зростати. Попри це Дніпро досі входить до 8 міст України з найдешевшим житлом.
- З початку 2025 року ціни зросли на усі типи квартир: 1-кімнатні коштують в середньому 34 тисячі доларів, 2-кімнатні – 45 тисяч доларів, а 3-кімнатні – десь 62 тисячі доларів.
- Відтак, у розрізі районів найвищі ціни фіксуються у Соборному та Шевченківському районах, а найдешевше – у Новокодацькому та Самарському.
Що з цінами на первинці та на оренду
Середня вартість за метр квадратний на первинному ринку становить 1 080 доларів. Водночас ціна залежить ще й від класу забудови:
- Економ – ціна за метр квадратний буде 770 доларів, якщо комфорт, то 850 доларів за квадрат,
- Бізнес буде дорожчим – 1 150 доларів, водночас преміум – 1 510 доларів за квадратний метр.
- На первинному ринку найдорожче житло буде у Шевченківському районі, а найдешевше – в Індустріальному.
Щодо оренди, то і тут ціни зросли за останні пів року. Ще й на всі типи житла:
- Вартість 1-кімнатної квартири в середньому 11 тисяч гривень, що на 10% більше, аніж раніше,
- Оренда 2-кімнатних також не відстає – до 14 тисяч, зростання на 3%,
- 3-кімнатні квартири подорожчали на 10% й становлять близько 17 тисяч гривень,
- Орендувати найдорожче квартиру буде у Шевченківському та Соборному районах, а найнижче – в Індустріальному та Новокодацькому.