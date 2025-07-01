У Дніпрі вартість на житло зросла: які ціни на ринку і по скільки оренда

Вартість нерухомості у Дніпрі на вторинному та первинному ринках за останні пів року зросла. Це стосується ще й оренди житла.

Як змінилися ціни на квартири у Дніпрі, у якому районі найдорожче і скільки коштує оренда, інформує 24 Канал з посиланням на ЛУН.

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Що з вартістю на вторинці

Після падіння, яке було спричинене повномасштабним вторгнення, ціни на житло на вторинному ринку почали зростати. Попри це Дніпро досі входить до 8 міст України з найдешевшим житлом.

З початку 2025 року ціни зросли на усі типи квартир: 1-кімнатні коштують в середньому 34 тисячі доларів, 2-кімнатні – 45 тисяч доларів, а 3-кімнатні – десь 62 тисячі доларів.

Відтак, у розрізі районів найвищі ціни фіксуються у Соборному та Шевченківському районах, а найдешевше – у Новокодацькому та Самарському.

Що з цінами на первинці та на оренду

Середня вартість за метр квадратний на первинному ринку становить 1 080 доларів. Водночас ціна залежить ще й від класу забудови:

Економ – ціна за метр квадратний буде 770 доларів, якщо комфорт, то 850 доларів за квадрат,

Бізнес буде дорожчим – 1 150 доларів, водночас преміум – 1 510 доларів за квадратний метр.

На первинному ринку найдорожче житло буде у Шевченківському районі, а найдешевше – в Індустріальному.

Щодо оренди, то і тут ціни зросли за останні пів року. Ще й на всі типи житла: