Ціни далі ростуть: скільки коштує орендувати квартиру у Львові

У Львові продовжують зростати ціни на оренду житла. Наприклад, винайняти однокімнатну квартиру можна у середньому за 17 тисяч гривень.

Про вартість оренди помешкань у Львові 24 Канал повідомляє з посиланням на дані порталу ЛУН.

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Як змінилася вартість оренди житла у Львові?

Ціни на оренду квартир у Львові станом на кінець липня 2025 року є такими:

17 тисяч гривень у місяць за однокімнатну квартиру (зростання на 1% за останні пів року);

21 тисяча гривень у місяць за двокімнатну квартиру (зростання на 11% за останні пів року);

25 тисяч гривень у місяць за трикімнатну квартиру (зростання на 12% за останні пів року).

До слова, за цінами на оренду житла Львів випереджають Київ та Ужгород.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

В яких районах винайняти квартиру дорожче, а де дешевше?

Середні ціни оренди однокімнатної квартири за районами такі:

Шевченківський – 19 000 гривень;

Сихівський – 18 000 гривень;

Франківський – 17 000 гривень;

Галицький – 16 000 гривень;

Личаківський – 15 000 гривень;

Залізничний – 14 500 гривень.



Оренда житла у Львові продовжує дорожчати / Фото Pexels

Орендувати двокімнатну квартиру в середньому коштує:

Шевченківський – 23 200 гривень;

Галицький – 21 100 гривень;

Личаківський – 20 000 гривень;

Франківський – 20 000 гривень;

Сихівський – 17 000 гривень;

Залізничний – 16 100 гривень.

Середні ціни оренди трикімнатної квартири в районах: