У Львові пропонують квартиру за 5 тисяч гривень: який вона має вигляд
- У Львові здають однокімнатну квартиру за 5 тисяч гривень на місяць, що нижче середньої вартості для цього району.
- Квартира з радянським ремонтом, має площу 25 кв. м, розташована на другому поверсі триповерхового будинку поблизу центру.
У Львові на ринку з'явилася однокімнатна квартира з орендною платою 5 тисяч гривень на місяць. Житло розташоване поблизу центру, що мало б тільки збільшити вартість.
Скільки коштує найдешевша оренда у Львові?
В оголошенні OLX зазначається, що загальна площа квартири становить 25 квадратних метрів. Оренда довгострокова з вартістю 5 тисяч гривень на місяць.
Для центральної частини Львова така сума є нижчою за середню. Зазвичай навіть компактні квартири у цьому районі здають дорожче. За даними ЛУН, середня вартість оренди у Галицькому районі Львова, де розташована ця квартира, становить близько 16 тисяч гривень.
Будинок триповерховий, квартира розміщена на другому поверсі. Район сформований старою забудовою, поруч є магазини, зупинки транспорту та інші об'єкти інфраструктури.
Як вона виглядає?
Кімната витягнута в довжину, стіни пофарбовані у світло-зелений колір. В оголошенні зазначено, що квартира з радянським ремонтом.
На одній зі стін – великий настінний килим із квітковим орнаментом. У приміщенні стоять двоспальне ліжко, шафа, холодильник і невеликий стіл. Підлога дерев'яна, частково накрита килимом.
Як виглядає квартира зсередини / Фото OLX
Кухонна зона компактна, з мінімальним набором меблів. Санвузол поєднаний. Встановлені унітаз і умивальник, видно відкриті труби та прості полиці. Окремої ванни або душової кабіни немає.
В іншій частині квартири розміщені пральна машина, невеликий диван та додаткові шафи. Стіни й стеля мають сліди зношення. Стан житла відповідає базовому рівню без оновлень та вартості у 5 тисяч гривень.
Скільки коштує найдешевша квартира у Києві?
У Києві на тлі стабільно високих цін на оренду житла з'явилася пропозиція, яка суттєво вибивається із загальної картини ринку. Однокімнатну квартиру поблизу великого торгового центру власник готовий здати лише за 6 500 гривень на місяць.
У будинку немає централізованої гарячої води, тому ціна набагато нижча за середню. Опалення працює, електроенергію можуть вимикати за графіками, як і в інших районах міста.