Молодь в Іспанії віддає 98% зарплати за оренду: як житло стало недосяжним

Молоді люди в Іспанії дедалі рідше можуть дозволити собі жити окремо від батьків через різке подорожчання житла та оренди. За даними Іспанської молодіжної ради, лише 14,5% людей віком від 16 до 29 років живуть самостійно, а оренда квартири майже повністю поглинає середню зарплату молодого працівника.

Чому молоді в Іспанії важко орендувати житло?

Середня вартість оренди житла в Іспанії сягнула 1 176 євро на місяць. Водночас середня зарплата молодих працівників становить 1 191 євро, пише іспанське медіа RTVE.

У результаті молодим людям доводиться витрачати на оренду 98,7% доходу. Через це рівень самостійного проживання серед молоді опустився до найнижчого показника за весь час спостережень.

Середній вік, коли іспанці залишають батьківський дім, уже перевищив 30 років. Для порівняння, середній показник у країнах Євросоюзу становить близько 26 років.

Навіть наявність роботи не гарантує можливості винаймати окреме житло. Понад 70% працевлаштованої молоді продовжує жити з батьками, оскільки самостійна оренда для багатьох залишається недоступною.

Через високі ціни дедалі більше молодих іспанців орендують не квартири, а кімнати. Середня вартість кімнати становить приблизно 400 євро на місяць, а попит на такий формат житла постійно зростає.

Ситуацію ускладнює дефіцит доступного житла. На ринку бракує як державного житлового фонду, так і нових квартир. Через це ціни продовжують зростати, а конкуренція за житло посилюється.

Чому іспанці не можуть купити власне житло?

Проблеми стосуються не лише оренди, а й купівлі нерухомості. У 2025 році житло в Іспанії подорожчало на 12,7% – це найбільше зростання цін за останні 18 років.

Середня вартість житла вже перевищує 220 тисяч євро. Через це молодим людям дедалі складніше накопичити навіть на перший внесок за іпотекою. За оцінками дослідників, щоб зібрати необхідну суму, потрібно майже п'ять років відкладати всю зарплату без інших витрат.

Отримати іпотеку також непросто через вимоги банків. Молоді працівники часто мають тимчасові контракти або нестабільну зайнятість, тому банки неохоче погоджують кредити.

В Іспанській молодіжній раді заявили, що житло стало одним із головних факторів соціальної нерівності. Там наголосили, що навіть наявність освіти та офіційної роботи більше не гарантує можливості жити окремо або придбати власну квартиру.

У яких містах Іспанії оренда квартир стала найдорожчою?

Найдорожчим містом для оренди залишається Барселона. Там середня ціна вже досягла 23,9 євро за квадратний метр. У Мадриді оренда коштує 21,2 євро, а у Сан-Себастьяні – 18,1 євро за квадрат.

Водночас найшвидше оренда дорожчала у менших містах. За рік ціни найбільше зросли у Сеговії – на 16,1%, Сьюдад-Реалі – на 14,7% та Авілі – на 13,6%. Аналітики пояснюють це тим, що орендарі дедалі частіше переїжджають із дорогих мегаполісів у менші міста.