В Іспанії змінюють правила оренди житла: як це вплине на українців

В Іспанії готують нові правила для ринку оренди житла на тлі різкого зростання цін і дефіциту квартир у великих містах. Влада хоче зробити орендні відносини прозорішими та стримати подорожчання для тих, хто винаймає житло на тривалий час.

Що планують змінити в оренді в Іспанії?

Уряд Іспанії пропонує посилити контроль за тим, яким чином здають квартири в оренду, пише Idealista News.

Одним з головних критеріїв, що може вплинути на ринок оренди в Іспанії, є розрахунок виключно через електронні платіжні системи або банківські перекази. Так планують зменшити кількість неофіційних домовленостей і вивести частину ринку з тіні.

Також розглядають податкові стимули для власників житла, які погоджуються продовжити договір без підвищення орендної плати. Влада сподівається, що це допоможе людям довше жити в одному помешканні без різких стрибків вартості.

Зміни торкнулися й короткострокової оренди житла. Сезонна оренда в Іспанії дуже поширена, що впливає на загальний ринок цін для місцевих мешканців. З 2026 року уряд планує врегулювати цей сегмент, що може полегшити оренду житла навіть для іноземців.

Скільки коштує оренда житла в Іспанії?

Найвигідніше орендувати житло в Іспанії не у столичних мегаполісах, а в містах середнього розміру. Тут оренда однокімнатних квартир помітно дешевша, ніж у Мадриді чи Барселоні, а інфраструктура, транспорт та якість життя залишаються на високому рівні.

За даними Numbeo, оренда в найбільших містах Іспанії залишається високою:

Барселона – в центрі 1 420 євро, за межами центру – 1 070 євро;

Мадрид – у центрі 1 280 євро, за межами центру – 980 євро;

Малага – у центрі 1 130 євро, за межами центру – 850 євро;

Валенсія – у центрі 1 100 євро, за межами центру – 840 євро;

Севілья – у центрі 820 євро, за межами центру – 600 євро.

Які нюанси оренди варто врахувати українцям?

В Іспанії власники квартир зазвичай просять чимало документів. Найчастіше потрібно показати підтвердження доходів, трудовий договір або виписку з банківського рахунку.

Якщо людина не має стабільного заробітку, орендувати житло в Іспанії дуже складно, особливо у великих містах із високою конкуренцією серед орендарів.

Поширеною умовою є депозит у розмірі одного або двох місяців оренди разом з оплатою першого місяця наперед. Іноді власники просять додаткову фінансову гарантію або оплату послуг рієлтора, тому початкові витрати можуть бути відчутно вищими.