Доведеться платити більше: як czynsz додає сотні злотих до оренди в Польщі

У Польщі українці можуть переплачувати за житло через нерозуміння структури платежів, зокрема різниці між czynsz і комунальними послугами. У результаті фактична вартість оренди часто виявляється значно вищою за суму з оголошення.

Чому виникає плутанина між czynsz і комуналкою?

Проблема виникає через іншу систему платежів. У Польщі czynsz – це окремий адміністративний платіж за утримання будинку, а не повна комуналка, пише 24 Канал.

Дивіться також Американець продав будинок за порадами ChatGPT і заробив 100 тисяч доларів

Його сплачують не власнику, а житловій спільноті або кооперативу. У суму входять прибирання під'їздів, обслуговування ліфта, вивезення сміття, освітлення спільних зон і поточні ремонти.

У 2026 році середній czynsz становить близько 250 – 300 злотих на місяць, пише "Спільно Wspólnie". У великих містах, зокрема Варшаві та Кракові, він часто зростає до 500 – 1000 злотих залежно від будинку та переліку послуг.

Саме тут і виникає помилка: цей платіж сприймають як повну "комуналку", хоча це лише частина витрат.

Які витрати не входять у czynsz?

Окрім czynsz, орендар окремо платить за електроенергію, газ, інтернет і частину водопостачання. Ці витрати залежать від споживання і можуть суттєво змінювати загальну суму.

У середньому додаткові платежі разом з інтернетом становлять близько 800 – 900 злотих на місяць для квартири. За даними платформи Investropa, у Польщі середня вартість оренди:

квартири-студії – близько 2 600 злотих на місяць;

однокімнатної квартири – у середньому 3400 злотих;

у Варшаві ціни часто перевищують 3500 злотих.

У підсумку навіть невелика квартира обходиться у понад 4 000 – 4 500 злотих на місяць.

Ситуацію ускладнюють авансові платежі. Спочатку орендар платить приблизну суму, а згодом отримує перерахунок за фактичним споживанням, що може додати кількасот злотих.

Як українцям уникнути переплат за житло?

Перед підписанням договору варто одразу уточнити повну структуру платежів. Важливо розділити суму оренди, czynsz і всі додаткові витрати.

Також краще попросити орендодавця показати рахунки попередніх мешканців або назвати середні витрати за місяць. Це дозволяє оцінити реальну суму, а не орієнтуватися лише на цифру в оголошенні.

За що можуть оштрафувати власників дач у Польщі?