Оренда квартир у Львові стрімко дорожчає: скільки тепер коштує житло у різних районах

У Львові й надалі зберігається суттєва різниця у вартості оренди квартир залежно від району та формату житла. Найдорожчими залишаються райони поблизу центру та популярні спальні масиви, тоді як на околицях ще можна знайти більш доступні варіанти.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Львові?

Про актуальну вартість оренди помешкань у Львові свідчать дані аналітики ЛУН станом на 9 травня 2026 року.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становить 20 тисяч гривень на місяць. Двокімнатне житло здають за 23 тисячі гривень, а трикімнатне – за 30 тисяч гривень.

Найдорожче винаймати однокімнатне житло зараз у Сихівському та Шевченківському районах. У середньому оренда там коштує 22 тисячі гривень на місяць.

У Франківському районі ціни нижчі – 19,8 тисячі гривень. У Залізничному районі середня вартість оренди становить 17,6 тисячі гривень.

Найдоступніше житло пропонують у Галицькому районі, де однокімнатну квартиру можна орендувати в середньому за 16,9 тисячі гривень. У Личаківському районі ціни ще нижчі – 15,4 тисячі гривень.

Де найдорожче орендувати двокімнатну квартиру?

Серед двокімнатних квартир найвищі ціни зафіксовані у Шевченківському районі – 26,4 тисячі гривень на місяць. Далі йде Франківський район, де ціни становлять у середньому 24,2 тисячі. У Галицькому районі оренда такого житла коштує 22,5 тисячі гривень, а у Залізничному – 22 тисячі.

Найдешевші двокімнатні квартири в оренду пропонують у Личаківському районі – 20 тисяч гривень у місяць, а також Сихівському – 17,8 тисячі.

У сегменті трикімнатного житла статистика поки залишається обмеженою. Для повноцінного аналізу даних замало.

Як змінилися ціни за рік?

За останній рік оренда квартир у Львові помітно подорожчала майже в усіх сегментах. Найбільше зросли ціни на однокімнатне житло – у середньому на 18%. Двокімнатні квартири також суттєво додали у вартості: за рік оренда подорожчала на 16%. Та справжнім лідером є трикімнатне житло, оренда якого за останній рік стала дорожчою аж на 36%.

До слова, як йдеться у звіті ЛУН за перший квартал 2026 року, у Львові люди в середньому витрачають 59% середньої зарплати на оренду квартири. За рік цей показник знизився на 8%.

Що буде з орендою у Львові далі?

Експертка з нерухомості Ірина Луханіна в ексклюзивному коментарі 24 Каналу прогнозує подальше пожвавлення ринку оренди у великих містах, зокрема і Львові, найближчими місяцями.

За її словами, найбільший попит зберігатиметься у сегменті довгострокової оренди – насамперед на одно- та двокімнатні квартири у сучасних ЖК із хорошою транспортною доступністю. У таких категоріях ціни можуть зрости ще на 5 – 10%. Особливо швидко, зазначає Луханіна, здається житло з автономним опаленням, резервним живленням та іншими енергонезалежними рішеннями.

Виграють ті об'єкти, які найбільше відповідають запиту часу,

– підкреслила експертка.

Водночас у Львові активізується і короткострокова оренда. Поштовхом до цього стає внутрішній туризм та збільшення кількості поїздок у західні регіони. Однак різкого стрибка цін на ринку наразі не очікують.

Що відомо про оренду житла загалом по Україні?

У травні 2026 року найдорожча оренда квартир в Україні зосереджена переважно у західних містах та Києві. Лідером за вартістю однокімнатного житла залишається Ужгород зі середньою ціною у 22 тисячі гривень на місяць. Львів також входить до переліку найдорожчих міст.

Водночас у прифронтових містах житло значно дешевше. Наприклад, у Харкові чи Миколаєві однокімнатну квартиру можна орендувати у кілька разів дешевше, ніж у Львові чи Ужгороді. Експерти пов'язують таку різницю насамперед із безпековою ситуацією та різним рівнем попиту в регіонах.