Незвичні особливості квартир у Чехії: що одразу помічають українці

Українці, які переїжджають до Чехії, часто звертають увагу на незвичні особливості місцевого житла. Деякі деталі у квартирах і будинках тут відрізняються від тих, до яких ми звикли.

Чому навіть старі будинки у Чехії виглядають доглянутими?

Багатьох українців дивує стан багатоквартирних будинків у Чехії.

Навіть споруди, зведені кілька десятиліть тому, часто мають акуратні фасади, однакові вікна та відремонтовані під'їзди. У чеських містах рідко можна побачити занедбані стіни або хаотично засклені балкони.

Це пов'язано з системним підходом до оновлення житла. Більшість будинків проходить так звану ревіталізацію. Під час таких робіт утеплюють фасади, замінюють вікна, ремонтують під'їзди та модернізують ліфти.

Гроші на такі роботи збирають самі мешканці. У будинках діють об'єднання співвласників, які формують спеціальний фонд для ремонтів. Регулярні внески дозволяють поступово модернізувати будівлю та підтримувати її у хорошому стані.

Як у Чехії позначають квартири?

Особливість, яка дуже дивує українців, – це спеціальна система позначення квартир. У більшості оголошень про продаж або оренду житла використовують короткі цифрові формати.

Наприклад, 2+1 означає квартиру з двома кімнатами та окремою кухнею. Такий варіант подібний до звичної для українців двокімнатної квартири. Позначення 2+kk означає інше планування. У такому житлі спальня відокремлена, а кухня поєднана з вітальнею в одному просторі.

Чому навіть у невеликих квартирах санвузол роздільний?

У багатьох чеських квартирах ванна кімната і туалет розташовані окремо. Таке планування можна побачити навіть у компактному житлі. Іноді туалет дуже маленький і в ньому немає умивальника. У такому випадку після користування доводиться йти мити руки у ванну кімнату.

Чому під час оренди звертають увагу на енергоефективність?

Під час оренди або купівлі житла у Чехії важливу роль відіграє енергоефективність будівлі. Тому українцям варто звернути увагу на енергетичний сертифікат, у якому зазначено клас споживання енергії.

Цей показник безпосередньо впливає на витрати на опалення. Якщо будинок має клас G – найгірший, рахунки за тепло взимку можуть бути дуже високими, пише Dostupný advokát.

Інші значення такі:

Клас A – дуже енергоефективний будинок, витрати на опалення мінімальні.

Клас B – економний будинок, комунальні платежі за тепло зазвичай невеликі.

Клас C – нормальний рівень енергоефективності, витрати на опалення помірні.

Клас D – середній показник, опалення може коштувати дорожче, ніж у нових будинках.

Клас E – низька енергоефективність, рахунки за тепло вже відчутні.

Клас F – дуже енергозатратний будинок, опалення обходиться дорого.

Тому орендарі часто звертають увагу на енергетичний клас будівлі ще до підписання договору.

