Пара вразила неймовірним ремонтом у маленькій кімнаті: мережа у захваті

Пара з Великої Британії перетворила маленьку темну кімнатку на просторий хол. Користувачі мережі у захваті від такого ремонту.

Відео пара оприлюднила у тіктоці. Воно зібрало велику кількість переглядів та коментарів. Про перетворення приміщення розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Від покинутого сараю до розкішного будинку: кадри неймовірного перетворення будівлі

Від темної маленької кімнати до затишного холу

Відповідно до позначок про місцеперебування, які додані до допису, кадри помешкання зняли у Велвіні, що у Великій Британії.

Ми реставруємо маленький будинок, який розташований у центрі міста. Звільнили крихітну кімнату-комірчину, аби зробити світлий і просторий сходовий майданчик,

– повідомляють в описі.

Ролик розпочинається з огляду крихітної спальні, в якій бачимо одне вікно, комод та матрац. Далі відбувається трансформація – зносять стіни, аби організувати просторий та світлий хол.

Господарі також розповіли, що коли переїхали в будинок, крихітна спальня мала найкраще освітлення і краєвиди, а сходовий майданчик нагорі був дуже тісним, там бракувало світла. Звідти можна потрапити до 3 кімнат та ванної. "Ми встановили сходи й переобладнали горище, аби облаштувати там нову спальню", – йдеться далі у дописі.

Який вигляд кімната має після ремонту: дивіться відео

Як на перетворення кімнати реагує мережа

Користувачі тіктоку у захваті від неймовірного перетворення, яке вдалося зробити парі. Ось деякі з коментарів:

Яке перетворення! Виглядає приголомшливо.

Я в захопленні! У вас чудовий смак.

Це найкраще використання простору, яке я бачив. Чудова робота та бачення!

Мені подобаються кольори.

Насправді я сумнівався, що це хороша ідея, але все вийшло чудово!.

Авторка, відповідаючи на останній коментар, зазначила, що в якийсь момент також думала: "Що ж ми накоїли?". Однак врешті результат їй дуже сподобався.