Нотаріус, податки та реєстрація: скільки коштує переоформити будинок у 2026 році

Переоформлення будинку у 2026 році може коштувати дорожче, ніж здається. Після підписання договору покупці стикаються з додатковими платежами, які можуть сягати десятків тисяч гривень – від послуг нотаріуса до оформлення права власності.

Які платежі покупець сплачує під час переоформлення будинку?

Після купівлі будинку новому власнику доводиться оплачувати одразу кілька обов'язкових платежів, зазначається у Податковому кодексі.

Під час укладення договору купівлі продажу у 2026 році окремо оформлюється житловий будинок і земельна ділянка. Пенсійний збір у розмірі 1% від вартості житла нараховують лише на будинок, без урахування ціни земельної ділянки.

Однак, у деяких випадках його можна не сплачувати. Наприклад, ви купуєте житло вперше. Якщо людина раніше не мала у власності нерухомості, вона має право на звільнення від цього платежу.

Також не платять збір ті, хто перебуває на квартирному обліку, або інвестує у будівництво житла, а не купує готову квартиру. У таких ситуаціях угода може бути оформлена без сплати 1%.

Важливо! Якщо покупець відповідає вимогам пільгової категорії, але 1% уже сплачено, він може подати заяву до Пенсійного фонду про повернення коштів.

Додаткові витрати виникають і через державне мито – ще 1% від вартості нерухомості. Хто саме його сплачуватиме, продавець і покупець часто визначають окремо вже під час оформлення угоди.

Без оцінки будинку та земельної ділянки оформити договір теж не вийде. У 2026 році оцінка коштує в середньому від 1 500 до 2 000 гривень кожна – від 3 000 гривень у сумі. Але частіше такі витрати сплачує продавець.

Згідно з чинним законодавством, замовити оцінку приватного будинку може тільки особа, яка має відношення до об'єкта. Найчастіше замовником виступає продавець нерухомості,

– пояснює експертка з нерухомості Міла Глушак.

Скільки коштують нотаріус та оформлення документів?

Нотаріальні послуги залишаються однією з найбільших статей витрат під час переоформлення будинку. У 2026 році приватні нотаріуси в середньому беруть від 10 до 15 тисяч гривень за перевірку документів, оформлення договору купівлі-продажу та реєстрацію права власності.

Після укладання договору новий власник має зареєструвати право власності через нотаріуса або ЦНАП. Стандартне оформлення, яке триває до 5 робочих днів, та коштує 302 гривні.

Термінова реєстрація обходиться дорожче:

Оформлення за 2 дні – 3028 гривень;

1 днів – 6056 гривень;

2 години – 15 140 гривень.

У разі одночасної реєстрації прав на житловий будинок і ділянку землі подаються різні заяви, тобто збір сплачується за кожен об'єкт окремо,

– пише експертка.

Чому можуть відмовити у реєстрації нерухомості?

Зареєструвати квартиру чи будинок з першого разу вдається не всім. Причини відмови можуть бути різними, і частину з них власники помічають уже після подачі документів. Найчастіше проблеми виникають через документи. Виправлення в паперах, відсутні підписи або неповний пакет довідок є прямою підставою для відмови.

Перед подачею заяви варто перевірити, чи немає інформації про житло в державному реєстрі. Зробити це можна онлайн через державні сервіси, зокрема Дію.