Скільки доведеться заплатити за переоформлення квартири у 2026 році

Переоформлення квартири в Україні у 2026 році обходиться дорожче, ніж багато хто очікує, адже окрім ціни житла сторони сплачують податки та обов'язкові збори. Частина цих платежів залежить від умов продажу і може суттєво вплинути на кінцеву суму угоди.

Що сплачують під час купівлі-продажу квартири?

Податкове навантаження під час переоформлення залежить від того, чи це перший продаж нерухомості за рік і як довго майно перебувало у власності, пишуть в АН "Маяк".

Основні податки:

5% податку на доходи фізичних осіб , якщо це не перший продаж за рік або квартира перебувала у власності менше трьох років;

, якщо це не перший продаж за рік або квартира перебувала у власності менше трьох років; 5% військового збору , який сплачується разом із ПДФО;

, який сплачується разом із ПДФО; 1% державного мита від вартості об'єкта;

від вартості об'єкта; 1% збору до Пенсійного фонду, який зазвичай сплачує покупець.

18% податку на доходи фізичних осіб сплачується лише якщо протягом календарного року продається третій і кожен наступний об'єкт нерухомості.

Якщо житло перебувало у власності понад три роки та це перший продаж за рік, продавець може бути звільнений від сплати ПДФО, зазначено у Податковому кодексі. Водночас військовий збір у більшості випадків залишається обов'язковим.

Які ще витрати варто враховувати?

Крім податків, сторони сплачують нотаріальні та технічні послуги. Саме вони часто стають додатковим фінансовим навантаженням.

Нотаріальні послуги у приватних нотаріусів у 2026 році стартують приблизно від 10 тисяч до 15 тисяч гривень залежно від регіону та складності угоди. Державні нотаріуси можуть встановлювати нижчу вартість, однак процедура зазвичай триває довше.

Обов'язковою є оцінка нерухомості для визначення податкової бази. Якщо автоматична оцінка через сервіс Фонду держмайна не застосовується, потрібно звертатися до сертифікованого оцінювача. Вартість такої послуги становить від тисячі гривень.

Також сплачується адміністративний збір за державну реєстрацію права власності. За стандартну процедуру він становить близько 300 гривень.

Хто саме сплачує ці витрати?

Закон не встановлює жорсткого розподілу витрат між сторонами. На практиці:

збір до Пенсійного фонду зазвичай сплачує покупець;

державне мито та нотаріальні витрати сторони часто ділять за домовленістю;

податки з доходу сплачує продавець.

Фінальні умови сторони визначають до підписання договору купівлі-продажу, щоб уникнути додаткових витрат під час укладання угоди.

Хто має сплачувати податок на нерухомість?