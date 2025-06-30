В Іспанії збудують першу будівлю ЄС з нульовим рівнем викидів: проєкт вражає

В Іспанії розпочали зведення нової будівлі для Спільного дослідницького центру (JRC) Європейської комісії. За планом, це має бути перший об'єкт із нульовим рівнем викидів.

Будівлі також вироблятиме більше енергії, ніж споживатиме. Про це розповіли на сайті Європейської комісії, передає 24 Канал.

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Нова будівля ЄС з нульовим рівнем викидів

У Європейському Союзі зазначили, що будівля стане прикладом сталого розвитку та інновацій.

Проєкт має на меті вийти за рамки вуглецевої нейтральності, компенсуючи викиди CO₂ з атмосфери, шляхом виробництва сонячної енергії, яка значно перевищує власні експлуатаційні потреби,

– мовиться у повідомленні.

Проєкт будівлі натхненний традиційним архітектурним стилем Севільї. Він матиме куполоподібний дах із сонячних панелей, що затінюватимуть площу, сад та саму будівлю. Панелі будуть підтримувати високі колони, і в такий спосіб вдасться звести будівлю, що здаватиметься повністю відкритою.



Будівля здаватиметься відкритою / Фото Ekaterina Zaharieva в X

На першому поверсі облаштують зону для зустрічей та соціальні приміщення. А на верхніх поверхах будуть офіси та дослідницькі підрозділи. В інтер'єрі будуть використовувати переважно місцеві матеріали, такі як вапняк, дерево та кераміка.