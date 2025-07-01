Здания также будет производить больше энергии, чем потреблять. Об этом рассказали на сайте Европейской комиссии, передает 24 Канал.
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Новое здание ЕС с нулевым уровнем выбросов
В Европейском Союзе отметили, что здание станет примером устойчивого развития и инноваций.
Проект имеет целью выйти за рамки углеродной нейтральности, компенсируя выбросы CO₂ из атмосферы, путем производства солнечной энергии, которая значительно превышает собственные эксплуатационные потребности,
– говорится в сообщении.
Проект здания вдохновлен традиционным архитектурным стилем Севильи. Он будет иметь куполообразную крышу из солнечных панелей, что будут затенять площадь, сад и само здание. Панели будут поддерживать высокие колонны, и таким образом удастся возвести здание, что будет казаться полностью открытым.
Здание будет казаться открытым / Фото Ekaterina Zaharieva в X
На первом этаже обустроят зону для встреч и социальные помещения. А на верхних этажах будут офисы и исследовательские подразделения. В интерьере будут использовать преимущественно местные материалы, такие как известняк, дерево и керамика.
Что известно об исследовательском центре в Севилье
Его открыли еще в 1994 году. Сейчас в центре работают более 400 международных сотрудников, проводящих исследования для поддержки политики ЕС. Это эксперты из разных отраслей, например цифровая экономика, искусственный интеллект, инновации и устойчивое развитие.
Над строительством нового здания для центра будут работать две испанские компании. Работы продлятся около двух лет.