Здания также будет производить больше энергии, чем потреблять. Об этом рассказали на сайте Европейской комиссии, передает 24 Канал.

Обратите внимание Пейзаж вокруг захватывает дух: где расположен и какой вид имеет самый высокий дом в Европе

Новое здание ЕС с нулевым уровнем выбросов

В Европейском Союзе отметили, что здание станет примером устойчивого развития и инноваций.

Проект имеет целью выйти за рамки углеродной нейтральности, компенсируя выбросы CO₂ из атмосферы, путем производства солнечной энергии, которая значительно превышает собственные эксплуатационные потребности,

– говорится в сообщении.

Проект здания вдохновлен традиционным архитектурным стилем Севильи. Он будет иметь куполообразную крышу из солнечных панелей, что будут затенять площадь, сад и само здание. Панели будут поддерживать высокие колонны, и таким образом удастся возвести здание, что будет казаться полностью открытым.



Здание будет казаться открытым / Фото Ekaterina Zaharieva в X

На первом этаже обустроят зону для встреч и социальные помещения. А на верхних этажах будут офисы и исследовательские подразделения. В интерьере будут использовать преимущественно местные материалы, такие как известняк, дерево и керамика.