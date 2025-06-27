В доме уже заселились жители – это пациенты реабилитационного центра Unbroken и освобожденные из плена военные, также проходят лечение, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на NE:Urban.

Интересно Сколько украинцы готовы платить за аренду жилья в 2025 году

Первый социальный дом в пределах комплекса

В доме насчитывается 24 квартиры: четыре из них – однокомнатные, все остальные – двухкомнатные. Каждая квартира имеет кухню и санузел, и они полностью безбарьерные. В помещениях есть выход на общий балкон.

Чтобы помещения были уютные и не имели "больничного" вида, администрация вместе с жителями украшает стены и балконы растениями и картинами. В доме можно жить с животными, что очень важно.

В условиях войны у девелоперов появляется важная миссия – не только поддерживать экономику, но и создавать жилье, которое будет безопасным, доступным и качественным. Это шанс обновить подход к урбанистике в Украине. Системный девелопер РИЕЛ – среди тех, кто уже сегодня формирует этот подход: мыслит системно, работает на опережение и берет на себя ответственность за новое качество городской жизни.

Укрытие в доме переоборудуют в пространство со многими функциями, где жители смогут вместе проводить время. Во дворе завершают установку детской площадки и зоны для занятий спортом.

Социальные квартиры во Львове / Фото NE:Urban

В будущем жилье планируют сдавать в аренду по льготным ценам. Там будут заселять людей тех социальных категорий, которые город определит как приоритетные. Срок их пребывания в комплексе может быть разным – все будет зависеть от общего состояния жителей и их социальных потребностей.

На строительство соцжилья Еврокомиссия выделила грантовые 19,5 миллиона евро. Львов за свой счет прокладывает коммуникации и занимается обслуживанием комплекса. Проект разработали известные украинские архитектурные студии Drozdov & Partners и AVR.