У будинку вже заселилися мешканці – це пацієнти реабілітаційного центру Unbroken та звільнені з полону військові, що також проходять лікування, розповідає 24 Канал, посилаючись на NE:Urban.

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Перший соціальний будинок в межах комплексу

У будинку налічується 24 квартири: чотири з них – однокімнатні, усі інші – двокімнатні. Кожна квартира має кухню та санвузол, і вони повністю безбар'єрні. У помешканнях є вихід на спільний балкон.

Щоб помешкання були затишні й не мали "лікарняного" вигляду, адміністрація разом із мешканцями прикрашає стіни та балкони рослинами та картинами. У будинку можна жити з тваринами, що дуже важливо.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Укриття в будинку переоблаштують на простір із багатьма функціями, де мешканці зможуть разом проводити час. На подвір'ї завершують встановлення дитячого майданчика і зони для занять спортом.

Соціальні квартири у Львові / Фото NE:Urban

У майбутньому житло планують здавати в оренду за пільговими цінами. Там заселятимуть людей тих соціальних категорій, які місто визначить як пріоритетні. Термін їхнього перебування в комплексі може бути різним – усе залежатиме від загального стану мешканців та їхніх соціальних потреб.

На спорудження соцжитла Єврокомісія виділила грантові 19,5 мільйона євро. Львів власним коштом прокладає комунікації та займається обслуговуванням комплексу. Проєкт розробили відомі українські архітектурні студії Drozdov & Partners та AVR.