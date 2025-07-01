Будівлі також вироблятиме більше енергії, ніж споживатиме. Про це розповіли на сайті Європейської комісії, передає 24 Канал.
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Нова будівля ЄС з нульовим рівнем викидів
У Європейському Союзі зазначили, що будівля стане прикладом сталого розвитку та інновацій.
Проєкт має на меті вийти за рамки вуглецевої нейтральності, компенсуючи викиди CO₂ з атмосфери, шляхом виробництва сонячної енергії, яка значно перевищує власні експлуатаційні потреби,
– мовиться у повідомленні.
Проєкт будівлі натхненний традиційним архітектурним стилем Севільї. Він матиме куполоподібний дах із сонячних панелей, що затінюватимуть площу, сад та саму будівлю. Панелі будуть підтримувати високі колони, і в такий спосіб вдасться звести будівлю, що здаватиметься повністю відкритою.
Будівля здаватиметься відкритою / Фото Ekaterina Zaharieva в X
На першому поверсі облаштують зону для зустрічей та соціальні приміщення. А на верхніх поверхах будуть офіси та дослідницькі підрозділи. В інтер'єрі будуть використовувати переважно місцеві матеріали, такі як вапняк, дерево та кераміка.
Що відомо про дослідницький центр у Севільї
Його відкрили ще у 1994 році. Зараз у центрі працюють понад 400 міжнародних співробітників, що проводять дослідження для підтримки політики ЄС. Це експерти з різних галузей, як-от цифрова економіка, штучний інтелект, інновації та сталий розвиток.
Над будівництвом нової будівлі для центру працюватимуть дві іспанські компанії. Роботи триватимуть близько двох років.