Українці можуть втратити ставку 3% за єОселею: що треба підтверджувати банку

Пільгова іпотека за державною програмою "єОселя" дозволяє українцям оформити кредит на житло під 3% або 7% річних. Однак учасники можуть втратити право на низьку ставку, якщо не дотримаються однієї з головних умов програми.

Чому учасники "єОселі" можуть втратити пільгову ставку?

Для збереження пільгової ставки позичальники повинні протягом усього періоду виплати кредиту працювати у визначеній сфері, пояснюють експерти Спілки фахівців з нерухомого майна України.

Дивіться також В Україні змінили правила оформлення квартир на дітей: що тепер дозволили батькам

Йдеться, зокрема, про військовослужбовців, медиків, педагогів і науковців, які мають право на іпотеку під 3% річних на перші 10 років, і з 11 року пільгова ставка зростає до 6%.

У Спілці фахівців з нерухомого майна України пояснили, що учасники програми мають щороку підтверджувати місце роботи відповідною довідкою. Якщо людина змінить професію або залишить пільгову галузь, ставку переглянуть до загального рівня. У такому разі іпотека залишиться чинною, але відсоток зросте – з 3% до 11%.

Зверніть увагу! У деяких банках для збереження пільгової ставки потрібно щокварталу підтверджувати належність до пільгової категорії – тобто 4 рази на рік. Для підтвердження потрібна довідка про доходи або довідка з місця роботи. У ній мають бути дані про доходи за останні 6 місяців, форма працевлаштування, посада та інформація про роботодавця.

Документи необхідно подати не пізніше 20 числа місяця, який передує місяцю видачі кредиту. Якщо кредит оформили у травні, то вже щороку до 20 квітня відповідні довідки мають бути в банку.

Чому банки відмовляють у пільговій іпотеці "єОселя"?

Найчастіше відмови відбуваються ще на етапі фінансової перевірки клієнта, пояснює голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер. Банк погоджує іпотеку за програмою "єОселя" лише у випадку, якщо позичальник має достатній офіційний дохід.

Під час розрахунку враховують щомісячний платіж за кредитом, який зазвичай не повинен перевищувати 40 – 45% заробітку сім'ї.

Тобто для купівлі однокімнатної квартири вартістю приблизно 1,5 мільйона гривень сім'я повинна заробляти від 32 тисяч гривень на місяць. У містах із дорожчим житлом, зокрема у Києві та Львові, банки можуть вимагати значно вищий дохід – на рівні 50 – 60 тисяч гривень.