Почему участники "еОсели" могут потерять льготную ставку?

Для сохранения льготной ставки заемщики должны в течение всего периода выплаты кредита работать в определенной сфере, объясняют эксперты Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины.

Смотрите также В Украине изменили правила оформления квартир на детей: что теперь разрешили родителям

Речь идет, в частности, о военнослужащих, медиках, педагогах и ученых, которые имеют право на ипотеку под 3% годовых на первые 10 лет, и с 11 года льготная ставка возрастает до 6%.

В Союзе специалистов по недвижимому имуществу Украины объяснили, что участники программы должны ежегодно подтверждать место работы соответствующей справкой. Если человек сменит профессию или оставит льготную отрасль, ставку пересмотрят до общего уровня. В таком случае ипотека останется действующей, но процент возрастет – с 3% до 11%.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Обратите внимание! В некоторых банках для сохранения льготной ставки нужно ежеквартально подтверждать принадлежность к льготной категории – то есть 4 раза в год. Для подтверждения нужна справка о доходах или справка с места работы. В ней должны быть данные о доходах за последние 6 месяцев, форма трудоустройства, должность и информация о работодателе.

Документы необходимо подать не позднее 20 числа месяца, который предшествует месяцу выдачи кредита. Если кредит оформили в мае, то уже ежегодно до 20 апреля соответствующие справки должны быть в банке.

Почему банки отказывают в льготной ипотеке "еОселя"?

Чаще всего отказы происходят еще на этапе финансовой проверки клиента, объясняет председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер. Банк согласовывает ипотеку по программе "еОселя" только в случае, если заемщик имеет достаточный официальный доход.

При расчете учитывают ежемесячный платеж по кредиту, который обычно не должен превышать 40 – 45% заработка семьи.

То есть для покупки однокомнатной квартиры стоимостью примерно 1,5 миллиона гривен семья должна зарабатывать от 32 тысяч гривен в месяц. В городах с более дорогим жильем, частности в Киеве и Львове, банки могут требовать значительно выше доход – на уровне 50 – 60 тысяч гривен.