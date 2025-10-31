Плавучі міста майбутнього: чому у Нідерландах купують житло на воді

У Нідерландах половина території лежить нижче рівня моря, тому часто міста потерпають від повеней. Плавучі будинки, які раніше були експериментальними, цьогоріч стають реальним рішенням житлової та кліматичної кризи.

Чому плавучі будинки набули популярності у Нідерландах?

Останні роки жителі Нідерландів усе частіше потерпали від повеней через зміну клімату, пише 24 Канал з посиланням на BBC News.

Плавучі будинки – це архітектурне рішення, здатне не лише пережити повінь, а й комфортно існувати під час підйому рівня води.

Такі споруди не тонуть і не дрейфують, вони закріплені на металевих опорах, підключені до міських комунікацій і стабільно стоять на поверхні навіть під час штормів.

Цікаво! Коли у 2022 році у Амстердамі почалася сильна буря, мешканці переконалися у перевагах нового формату життя. Їхні будинки піднялися разом із водою, залишаючись неушкодженими. Цей експериментальний район сьогодні називають "живою лабораторією" адаптації до кліматичних викликів – він надихає архітекторів і урбаністів по всьому світу, від Мальдівів до Французької Полінезії.

Паралельно з популярністю плавучих кварталів зростає і підтримка з боку держави. Голландські муніципалітети спрощують закони про зонування, аби дозволити зводити більше житла на воді.

Як виглядає і з чого складається плавучий будинок?

Зовні плавучі будинки мало відрізняються від звичайних сучасних таунхаусів. Їх зводять із дерева, сталі та скла, а дизайн часто повторює архітектуру кварталів на суходолі. Проте основна різниця у фундаменті. Замість підвалу використовується бетонна основа, що виконує роль противаги й утримує будівлю на плаву.

Плавучі будинки у Нідерландах / Фото ВВС

Таке житло може бути одноповерховим або двоповерховим. Зазвичай його встановлюють біля узбережжя, де є доступ до міської каналізації та електромережі. Під час паводку будинок просто піднімається разом із водою, залишаючись стабільним і безпечним.

Скільки коштує плавучий дім у Нідерландах?

Попри популярність і технічну складність, вартість таких будинків у Нідерландах досить різноманітна. У нових амстердамських районах ціни стартують від 300 тисяч євро до 1 мільйона євро залежно від площі, дизайну та локації.

У проєктах амфібійного житла ціни при запуску становили близько 320 тисяч євро. Водночас спеціальні дизайнерські будинки на воді з індивідуальними рішеннями можуть коштувати кілька мільйонів євро.

Експерти прогнозують, що вартість таких об’єктів і надалі зростатиме через підвищений попит серед мешканців прибережних міст. Плавуче житло дедалі частіше розглядають як інвестицію.

Чи можна орендувати плавучий будинок і скільки це коштує?

Жити на воді в Нідерландах можна не лише купивши, а й орендувавши плавучий дім. Ринок оренди активно розвивається. Попит зростає як серед місцевих, так і серед туристів, які хочуть відчути "водне життя" на власному досвіді.

У Амстердамі невеликий студіо-будиночок площею близько 30 м² можна 1 200 євро на місяць. Більш просторі варіанти у центральних районах коштують від 1 400 до 3 000 євро на місяць.

Для туристів доступна короткострокова оренда. Доба у плавучому будинку або на човні обійдеться від 200 до 500 євро за ніч, а розкішні варіанти з видом на канали коштують від 2 000 євро.

Як змінилися ціни на оренду житла в Європі?