Плавучий будинок біля "Паперового острова": у Данії створили незвичне місце на воді

У Данії створили плавучий будинок, який поєднав місце для відпочинку та гостьовий будинок. Новий об'єкт став частиною експерименту архітекторів, які пропонують по-новому використовувати міські гавані та канали.

Як створили плавучий будинок у Данії?

Плавучий простір Bedding 1 відкрили в каналі Arsenalgraven біля штучного "Паперового острова" у Копенгагені. Проєкт розробили данські архітектурні студії Arcgency і Mast, пише Dezeen.

Автори проєкту надихалися суднобудівною історією міста. Форму будинку зробили схожою на дерев'яні конструкції, з яких колись спускали кораблі на воду на місцевих корабельнях. Саму споруду звів останній суднобудівний завод у центрі Копенгагена.

Bedding 1 була задумана як щось, що належить воді, фізично та концептуально,

– розповів засновник Arcgency Мадс Меллер.

Площа Bedding 1 становить 230 квадратних метрів. Для будівництва використали деревину дугласії, а дах покрили анодованим цинком. Великі панорамні вікна відкривають будинок до каналу та наповнюють його природним світлом.

У студії Mast пояснили, що хотіли зробити воду частиною повсякденного життя містян. Тому Bedding 1 створили не як окрему інсталяцію, а як місце, де можна відпочивати, зустрічатися з друзями або залишатися на ніч.

Bedding 1 у Копенгагені / Фото Dezeen

Плавучий будинок став першим із трьох об'єктів, які планують побудувати в цьому районі. Біля "Паперового острова" також хочуть облаштувати пірси та плавучий сад для мешканців і гостей району.

Що облаштували всередині плавучого будинку?

На верхньому рівні Bedding 1 створили громадський простір для зустрічей, подій і відпочинку. Його використовуватимуть як спільний майданчик для мешканців та гостей.

На нижньому рівні облаштували дві квартири для гостей мешканців острова. Вони мають вихід на дерев'яну терасу просто біля води, де можна відпочивати або проводити час біля води.

Як виглядає плавучий будинок зсередини / Фото Dezeen

Поруч із будинком передбачили місця для човнів і каяків. Так архітектори хотіли ще тісніше поєднати простір із гаванню та щоденним життям району.

Інтер'єр виконали у світлих відтінках із мінімалістичним оформленням. Усередині встановили великі вікна з видом на канал, щоб навіть із кімнат зберегти відчуття відкритого водного простору.

Як подружжя наважилося купити яхту замість звичайного будинку?

Американка Емі Морін разом із чоловіком оселилася на яхті у Флорида-Кіс понад 10 років тому. Відтоді пара майже не повертається до звичайного будинку, а витрати на плавуче житло нижчі, ніж у багатьох власників квартир у США.

Спершу вони придбали місце в яхт-клубі у Флорида-Кіс. За нього пара заплатила 106,5 тисячі доларів онлайн, навіть без перегляду території. Ще приблизно 10 тисяч доларів витратили на облаштування невеликої ділянки на березі.

Саму яхту купили у попереднього власника приблизно за 80 тисяч доларів. Судно мало три каюти та два санвузли, однак потребувало ремонту, тому коштувало дешевше. Загалом на новий спосіб життя подружжя витратило близько 186,5 тисячі доларів.