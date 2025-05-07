Якою має бути площа однокімнатної квартири, аби в ній було комфортно жити
- Попит на однокімнатні квартири зріс на 15% у 2025 році, вони популярні для інвестицій, як перше житло для молоді та для внутрішньо переміщених осіб.
- Законодавством України передбачена мінімальна житлова площа – 13,65 квадрата на одну людину.
Площа квартири – це баланс між комфортом, бюджетом та функціональністю. Законодавством України передбачена мінімальна житлова площа, яка становить трохи більш ніж 13 квадратів для однієї людини.
Чи вистачає цього на практиці, і що пропонують забудовники, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.
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Попит на однокімнатні квартири зростає
Найбільш популярним форматом житла залишаються однокімнатні квартири. За інформацією порталу ЛУН, у 2025 році попит на них зріс на 15% у порівнянні з попереднім роком.
Найчастіше однокімнатні квартири купують:
- для інвестиційних цілей;
- як перше житло для молоді;
- внутрішньо переміщені особи, які втратили домівки внаслідок війни.
Таке житло приваблює своєю відносною доступністю на фоні постійного зростання цін. Крім того, його простіше обслуговувати та утримувати.
Стандарти однокімнатного житла
Згідно з українським законодавством, мінімальна житлова площа на одну людину не повинна бути меншою за 13,65 квадратного метра. Для двох осіб рекомендована площа квартири – щонайменше 30 квадратів.
В однокімнатній квартирі проживання однієї людини вважають допустимим. Для двох осіб – це уже на межі, а от для сім'ї з дитиною таке житло не відповідає нормам.
Сучасні забудовники враховують зміну стилю життя українців і проєктують більш просторі квартири – від 35 до 50 квадратів. У таких помешканнях часто застосовують європланування, де кухня і вітальня об'єднані в спільну зону, а спальня – ізольована. Це дозволяє зручно жити одній людині або двом.
Законодавство України передбачає мінімальну житлову площу на людину / Фото Depositphotos
У нових проєктах також передбачають:
- окремі робочі місця для дистанційної роботи;
- місця для зберігання речей (гардеробні, ніші);
- зона для відпочинку, наприклад, балкон або лоджія.
Не лише площа, а і якість життя
Крім зручного планування та достатньої площі, для покупців усе більше значення має енергоефективність житла – якісна теплоізоляція, сучасні системи опалення та вентиляції. Не менш важливим фактором є розвинена інфраструктура житлового комплексу, особливо в умовах поширеної віддаленої роботи.