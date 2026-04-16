Здаєте житло в оренду: які податки і коли їх потрібно сплатити у 2026 році

Українці, які здають житло в оренду, мають обмежений час для подання декларацій про доходи. Податкова нагадує про чіткі дедлайни та правила сплати податків, які діють у 2026 році.

Коли потрібно подати декларацію про доходи від оренди?

Подати декларацію про майновий стан і доходи потрібно до 1 травня 2026 року, повідомляє Державна податкова служба.

Вона охоплює доходи, отримані за попередній рік від здачі нерухомості в оренду. Подати декларацію мають всі громадяни, які здавали квартири, будинки, кімнати або нежитлові приміщення і не мають статусу підприємця. У такому випадку саме власник житла відповідає за нарахування та сплату податків.

Декларацію подають до податкової інспекції за місцем реєстрації. У разі порушення строків передбачені штрафи. Після подання декларації потрібно сплатити податкові зобов'язання до 1 серпня 2026 року. Цей дедлайн є обов'язковим для всіх орендодавців.

Які податки сплачують орендодавці та як їх рахують?

Доходи від оренди оподатковуються за стандартною ставкою. Власник нерухомості має сплатити:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Суму податку орендодавець розраховує самостійно. Якщо орендарем є звичайна фізична особа, відповідальність за правильність нарахувань і своєчасну сплату повністю покладається на власника житла.

Для розрахунку враховується орендна плата, зазначена в договорі. Вона не може бути нижчою за мінімальний орендний платіж, який встановлюють для конкретного населеного пункту. Наприклад для Києва це близько 38 гривень за 1 квадратний метр на місяць.

Розмір такого мінімального платежу визначають органи місцевого самоврядування. Вони враховують розташування житла, його стан, площу та інші характеристики.

Крім цього, протягом року діє окремий порядок обліку. Податок потрібно нараховувати щокварталу, не пізніше ніж через 40 днів після завершення кожного звітного періоду. Після цього всі дані підсумовують і відображають у річній декларації.

До слова, якщо орендодавець не декларує отримані доходи, податкова служба має право нарахувати штраф у розмірі 25% від суми несплаченого податку, а у разі повторного порушення він може зрости до 50%. Крім цього, на суму боргу нараховується пеня за кожен день прострочення, зазначають на сайті ДПС.

