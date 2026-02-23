Купили стару хату та ведуть блог: чому подружжя з Черкащини обрало життя у селі

Подружжя Аліна та Руслан Глєбки у 2024 році купили стару хату в селі Будище на Черкащині та переїхали туди з Києва. Вони самостійно відновлюють будинок і розповідають у соцмережах, чому вирішили купити хату у селі.

Скільки коштувала хата?

Будинок розташований приблизно за 20 кілометрів від Черкас. Перед купівлею родина переглянула близько десяти варіантів у різних селах області, однак зупинилася саме на цій оселі, повідомляє медіа "18000".

Дивіться також Українець живе у глиняній хаті в Карпатах: як він опалює житло взимку

За словами Руслана, хата коштувала 6 500 доларів. Частину коштів допомогли зібрати рідні. Подружжя шукало будинок без аварійних перекриттів і серйозних тріщин у стінах, щоб не вкладати одразу значні суми в капітальне відновлення. Важливою умовою була наявність печі та збереженої дерев'яної підлоги.

Як подружжя відновлює стару хату?

Будинок має глиняні стіни та дерев'яні перекриття. Усередині збереглася біла піч, яка стала центральною частиною простору. У їдальні стоїть масивний дубовий стіл з різьбленими ніжками.

Їдальня у будинку / Фото Аліни Глєбко

Планування типове для сільської хати з окремими невеликими кімнатами та вузьким коридором. Частину старих дверей і віконних рам вирішили залишити, щоб не втратити характер будинку.

Дерев'яна підлога була покрита більш ніж десятьма шарами фарби різних кольорів. Їх знімали шліфувальною машиною майже місяць.

Ми хотіли зберегти дерево, а не закривати його сучасними матеріалами,

– розповідає Руслан.

Після очищення дошки обробили захисним покриттям і залишили у природному відтінку.

Кухонну грубу очистили та оновили. Зовнішню частину оздобили фактурною сумішшю, щоб надати поверхні виразнішого вигляду. Чавунні батареї пофарбували в темно-зелений колір і залишили як частину інтер'єру.

Інтер'єр у хаті / Фото Аліни Глєбко

На місці старої веранди звели нову прибудову з теплою підлогою та каналізацією. Газ проведений по всьому будинку. Дитяча кімната ще ремонтується, але вже встановили шведську стінку та облаштували місце для ігор.

Чому вони обрали життя у селі?

Раніше подружжя жило в Києві та орендувало квартиру. Руслан працював у будівництві, Аліна – архітекторкою. Після початку повномасштабної війни вони повернулися до рідного села.

У місті ми не відчували, що маємо свій простір,

– каже Аліна.

За словами родини, на рішення вплинули безпека, можливість працювати віддалено та бажання поступово облаштовувати власний будинок без поспіху.

Як ще раніше українка відновлювала стару хату?