Пара купила будинок і під час ремонту знайшла під підлогою "бонус" на 92 тисячі доларів

Пара з Великої Британії купила будинок і почала ремонт. Під час робіт вони натрапили на несподівану знахідку. Під підлогою ховався простір, який може суттєво збільшити вартість житла.

Що приховував будинок, про що ніхто не попередив?

Софі Лейн та її партнер Метт придбали будинок у Йоркширі на початку 2026 року. Що вони там знайшли, що суттєво підвищило вартість нерухомості, розповідає The Mirror.

Пара вже має досвід ремонту – раніше вони відновили два будинки. Тепер же взялися за складніше завдання: об'єднати дві квартири в один дім для життя з двома дітьми. Поки тривають роботи, родина живе на першому поверсі та поступово ремонтує верхній. Але невдовзі після переїзду вони зрозуміли, що їхній новий дім приховує несподіваний секрет.

Під час ремонту пара почала знімати килим і підлогу. Під ними вони помітили дерев'яну дошку. Зацікавившись, Метт підняв її ломом – і виявив прихований простір під будинком. За словами подружжя, ні продавець, ні рієлтор, ні навіть інспектор не згадували про цю частину будинку.

Виявилося, що доступ до підвалу був фактично перекритий ванною кімнатою, а люк просто сховали під килимом.

Наскільки цінною може бути така знахідка?

Підвал має площу близько 23 квадратних метрів і стелю висотою приблизно 2 метри. За словами британських рієлторів, облаштований підвал може збільшити вартість будинку на 10 – 20%. Особливо якщо його можна переробити на житлове приміщення або додаткову кімнату.

У цьому випадку виявлений простір може додати до вартості будинку до 70 тисяч фунтів стерлінгів (понад 92 тисячі доларів).

Втім, попереду ще багато роботи. Софі каже, що вони планують облаштувати там домашній кінотеатр і місце для зберігання речей.

Історія швидко стала популярною в соцмережах: люди почали ділитися власними випадками несподіваних знахідок у своїх будинках – від облаштованих підвалів до моторошних кімнат, про які нові власники навіть не здогадувалися.

Чому про існування підвалу міг ніхто не знати?

Як пише Newsweek, у Британії під будинками часто були вугільні сховища або підвали, які з часом перестали використовувати, коли країна перейшла з вугілля на газ та інші види опалення. Через це такі приміщення могли залишатися забутими або перекритими під час пізніших ремонтів

Довідка. Експерти рекомендують перед купівлею будинку на вторинному ринку перевіряти стан підлоги, наявність технічних приміщень, історію реконструкцій будівлі.

Що ще люди знаходили у своїх будинках?

Жінка купила свій перший будинок і була дуже рада новосіллю, але радість тривала недовго. Уже за кілька хвилин після отримання ключів вона вирішила зірвати килим у кімнаті, сподіваючись побачити під ним красиву дерев'яну підлогу. Натомість під покриттям виявився лише голий бетон і бруд, що означає додаткові витрати на нову підлогу або паркет.

Подружжя купило будинок, який здавався майже ідеальним і не потребував ремонту. Та під час демонтажу стін нові власники натрапили на несподівані знахідки – старі пляшки, журнали та муміфіковані рештки тварин. Після цього в пари виникли проблеми зі здоров'ям. У результаті їм довелося повністю розібрати й заново звести стіни, витративши на роботи близько 20 тисяч доларів, а знайдені артефакти передали до місцевого музею.