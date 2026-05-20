Шукали будинок мрії та знайшли хату біля лісу: як нові власники облаштовують житло

Молода пара купила будиночок у селі на Черкащині та показала, як облаштовує нове житло біля лісу. Власники розповідають, що довго шукали хороший варіант, адже через великий попит на заміські будинки вибір виявився значно меншим, ніж вони очікували.

Чому знайти будинок виявилося непросто?

Подружжя хотіло знайти житло неподалік міста, але водночас ближче до природи та спокійнішого ритму життя. Своєю історією власники будинку діляться у тіктоці "будні фрилансера".

Мушу одразу визнати, що пошуки давалися нам важко, тому що дуже багато людей також придбали будинки в селах, і хороших варіантів залишилося мало, – розповіла власниця у відео.

У якийсь момент парі навіть почало здаватися, що будинок, який би відповідав усім їхнім побажанням, уже хтось купив. Та згодом вони натрапили на оголошення про невеликий будинок під лісом. Нові власники розповіли, що село розташоване лише за 8 кілометрів від Умані. Там також є школа, дитсадок, селищна рада, магазини та відділення поліції.

Попри слова коментаторів, власники не вважають таке життя "далеким від цивілізації". За їхніми словами, мешканці великих міст часто щодня витрачають на дорогу значно більше часу, а вони натомість повертатимуться додому до власного будинку біля лісу.

Як власники облаштовують будинок після переїзду?

Після покупки будинку пара одразу взялася за перші роботи. Одним із головних завдань стало проведення води до будинку.

Для цього власники вирішили бурити свердловину – роботи обійшлися у 91,5 тисячі гривень. Після її облаштування потрібно було викопати траншеї для труб. Цю роботу чоловік виконував самостійно після роботи, тому процес зайняв чимало часу.

Коли траншеї були готові, власники запросили майстра, який мав підвести воду до будинку. Роботи довелося проводити під дрібним дощем, однак відкладати їх не стали.

У результаті воду до будинку вже вдалося провести. Власники кажуть, що попереду ще багато роботи, тож надалі вони продовжать показувати ремонт та облаштування житла.

Скільки доведеться витратити на ремонт старої хати?

Попри те, що стару хату в селі інколи можна купити за відносно невеликі гроші, після покупки власників часто чекають значно більші витрати. Чимало будинків потребують не лише косметичного оновлення, а й повноцінного ремонту комунікацій, даху чи перекриттів.

Як розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарі 24 Каналу, у 2026 році базовий ремонт старої хати коштує приблизно 200 – 400 доларів за квадратний метр. Якщо ж будинок у поганому стані й потребує серйозної реконструкції, витрати можуть зрости до 400 – 800 доларів за квадрат.

Таким чином, оновлення невеликого будинку площею близько 50 квадратних метрів може обійтися у 10 – 20 тисяч доларів. Якщо ж доведеться міняти комунікації, ремонтувати дах та утеплювати житло, сума може зрости до 20 – 40 тисяч доларів.

Експерти пояснюють, що у старих хатах власники часто змушені міняти електрику, труби та частину конструкцій будинку. Окремою проблемою залишається вода й каналізація, адже у багатьох селах досі немає централізованих комунікацій. Саме тому власники нерідко бурять свердловини та самостійно облаштовують систему водопостачання.

На загальну вартість ремонту також впливають ціни на будматеріали, роботу майстрів та доставку матеріалів. Через це багато українців поступово відновлюють старі будинки й беруть частину робіт на себе.

Як виглядає хата, якій понад 111 років?

Серед карпатських лісів заховалася стара хатина, якій уже понад 111 років. Її власниця Ніколь каже, що в будинку досі немає світла, води чи нормального зв'язку, але родина все одно приїжджає сюди, щоб побути в тиші серед гір. Власниця разом із мамою вже приблизно дев'ять років доглядає будинок: прибирає, ремонтує, підфарбовує стіни та топить піч, щоб хата не руйнувалася.