Купили хату за 5 тисяч у вимираючому селі на Одещині: як змінився дім після ремонту

Подружжя купило занедбану стару хату в Одеській області й перетворило його на повноцінне житло. Власниця будинку Анастасія Сокол поділилася у соцмережах результатами ремонту та досвідом життя за містом.

Скільки коштував будинок в Одеській області?

Будинок придбали у 2021 році за 5 тисяч доларів. На момент купівлі площа становила близько 50 квадратних метрів, а ділянка – один гектар, розповіла Анастасія Сокол у соцмережах.

За словами власниці, оселя була занедбана і пустувала приблизно 5 років. У будинку не було води та газу, територія заросла, на подвір'ї залишалися старі споруди та сміття. Рішення про купівлю подружжя прийняло швидко – у день першого огляду.

Скільки витратили на ремонт та як змінили хату?

У ремонт і облаштування будинку вклали близько 30 тисяч доларів. Після перебудови площа збільшилась до 90 квадратних метрів: основна частина має 60 – 65 квадратних метрів, ще близько 25 квадратних метрів додали завдяки прибудові.

Під час робіт частину старих стін знесли, нові збудували за власним планом. Додали ванну кімнату, технічне приміщення та гардеробну. Простір перепланували, щоб зробити його відкритішим. Встановили нові пластикові вікна, одне з вікон у вітальні заклали.

У будинку облаштували кухню-вітальню, де проводять найбільше часу, а також окрему кімнату, яка поєднує спальню та офіс. Меблі переважно купували поступово, частину залишили від попередніх власників. Кухонну стільницю виготовили самостійно разом із місцевим майстром.

Будинок опалює велика піч, яка обійшлася приблизно у 2 тисячі доларів. Вона прогріває всі приміщення. Також зробили теплу підлогу у вітальні та ванній. Централізованого газу немає – використовують газовий балон.

Піч у будинку / Скриншот 24 Каналу з соцмереж Анастасії Сокол

Окремо облаштували свердловину глибиною близько 12 метрів. Вікна і двері коштували приблизно 1 800 доларів – у будинку встановили великі вікна та скляні двері, що нетипово для сільських осель цієї місцевості.

Основна будівля збудована з глини й соломи, що створює додаткові нюанси: у приміщенні накопичується волога, тому власники планують зробити вентиляцію та утеплення.

Про які переваги життя у селі розповідає авторка?

Анастасія з чоловіком живуть у будинку вже 3,5 роки. Спочатку вони поєднували життя у місті та селі, поступово завершували ремонт, а останній рік мешкають там майже постійно.

Серед ключових переваг – автономність. У будинку є власна свердловина, а піч забезпечує тепло незалежно від зовнішніх умов. Також у планах встановити сонячні панелі.

Життя в селі – це про баланс. З одного боку – фізична праця та ремонти. А з іншого – йога на своєму подвір'ї, природа, своя вода та енергонезалежність,

– каже Анастасія.

Водночас авторка звертає увагу і на складнощі. У селі майже немає роботи, тому без онлайн-доходу або власної справи жити складно. Також відсутні аптеки, а магазини мають обмежений асортимент, тому подружжя користується доставкою з інтернет-магазинів.

Ще один мінус – фізична праця: догляд за територією, прибирання, робота на ділянці та сезонні роботи. Взимку активностей менше, а умови можуть бути складнішими.

Попри це, подружжя облаштувало не лише основний будинок, а й працює над гостьовим простором у літній кухні, де вже зупинялися родичі та друзі.

