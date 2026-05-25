"Цю хату простіше було знести": як подружжя змінило старий дім за 3 роки

Стару сільську хату, яка стояла заросла травою та чагарниками, подружжя поступово перетворює на сучасний дім. За три роки власники оновили подвір'я, замінили комунікації та облаштували частину інтер'єру.

Як подружжя відновило будинок?

Власниця Аріна розповіла на своїй сторінці у соцмережах, що три роки тому вони з чоловіком купили стару хату у селі.

За її словами, стан будинку був настільки поганим, що його простіше було б знести. Попри це, подружжя вирішило взятися за капітальний ремонт.

Для початку ми думали, що просто побілимо і будемо використовувати дім як тимчасове житло,

– поділилася Аріна у відео.

За три роки власники замінили перекриття, стелю, підлогу, двері, вікна та електрику. Усередині будинку також прибрали частину міжкімнатних стін, щоб змінити планування та укріпити конструкцію. Ремонт у частині приміщень ще триває, однак кімнати вже поступово облаштовують та оформлюють у світлих біло-зелених відтінках.

У будинку з'явилися нові меблі, текстиль, книжкові полиці та декоративні елементи. Аріна також показала кухню та їдальню після оновлення. У приміщенні встановили холодильник, плиту, витяжку та раковину, а для зберігання речей облаштували відкриті полиці. Інтер'єр зробили мінімалістичним, без великої кількості декору.

Зміни торкнулися і території біля будинку. Подружжя поклало бруківку, встановило новий паркан, висадило молоді дерева та засіяло газон. За словами блогерки, місцеві жителі приходять подивитися на результат ремонту та те, як змінилася колись занедбана ділянка.

Що пишуть у коментарях?

Під відео користувачі активно обговорювали переїзд молодої пари до села. Частина коментаторів дивувалася, чому молоді люди вирішили жити у місцевості без великої кількості роботи та розвиненої інфраструктури.

Аріна пояснила, що вони працюють онлайн, тому не прив'язані до конкретного міста. За словами дівчини, життя у селі не вплинуло на їхню роботу та звичний ритм.

Також користувачі соцмереж звернули увагу, що подружжю вдалося зберегти атмосферу старої сільської хати, але водночас зробити житло більш сучасним та комфортним.

У коментарях також з'явилися історії інших людей, які займалися відновленням старих будинків. Одна з жінок написала, що після року ремонту схожої хати зрозуміла: дешевше було б усе знести та побудувати новий дім. У відповідь Аріна пожартувала, що вони вже завершили основні роботи, тому думати про знесення пізно.

Чому інша жінка пошкодувала про переїзд у село?

Анна після продажу міської квартири купила будинок у селі, але з часом зрозуміла, що переплатила й отримала більше проблем, ніж очікувала. Тепер вона радить обирати будинки без ремонту або будувати житло з нуля, адже переробка старої оселі виявилась складнішою і дорожчою.