"Люди не вірять, що це зробили ми": пара побудувала стильний будиночок і зекономила чималу суму

47-річна Луїза Пір із Великої Британії вирішила не витрачати 35 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 2 мільйони гривень) на будівельників, тому разом із чоловіком Еваном створила ідеальний садовий будиночок власними руками. Вони зробили все самі — від фундаменту до декору.

Ба більше, подружжю ще й вдалося заощадили приблизно 18 тисяч фунтів (понад 1 мільйон гривень). Детальніше про їхній проєкт 24 Канал розповідає з посиланням на What's The Jam.

Як пара самотужки звела садовий будиночок?

Після невдалого досвіду з підрядниками під час попереднього ремонту подружжя вирішило, що більше не довірить свій дім професіоналам. Попри щільний графік і виховання семирічного сина, Луїза та Еван працювали над проєктом вечорами та у вихідні.

Ми повністю самоучки. Еван просто дивився ролики на ютубі, а майстрів ми викликали лише для електрики та штукатурки,

– розповідає Луїза.

Щоб зекономити на меблях і декорі, Луїза дочекалася чорної п'ятниці: придбала стильні барні стільці, світильники й навіть "живу стіну" зі штучних рослин за зниженими цінами.

Тепер залита світлом садова кімната вдень служить їй домашнім офісом, а ввечері перетворюється на затишне місце для вечірок. "Це змінило мій баланс між роботою і життям. Приємно просто вийти у сад і опинитися у власному кабінеті. Тут я відчуваю натхнення і спокій", – каже вона.

Процес створення садового будиночка / Фото Jam Press, Луїза Пір

Будівництво не обійшлося без труднощів – дощова погода перетворила сад на болото. Однак результат перевершив усі очікування.

Тепер усі, хто бачить цей будиночок, у захваті – і не вірять, що подружжя зробило все власноруч. Проєкт уже надихнув сусідів і знайомих на власні DIY-експерименти.

За інформацією компанії Factory Direct Flooring, британці дедалі частіше обирають саме формат "зроби сам", щоб заощадити й відчути справжню гордість за власну працю.

Що відомо про недорогі будинки, які можна самому зібрати і встановити?

На Amazon продають збірні будинки, які можна встановити всього за годину. Наприклад, нещодавно там з'явилася пропозиція будинку на 122 квадратних метри. У плануванні – три спальні, вітальня, кухня та ванна кімната. Конструкція виготовлена з міцних, стійких до погодних умов матеріалів і має хорошу тепло- та звукоізоляцію. Ціна будинку – 20 тисяч доларів.

Раніше американець придбав у магазині розкладний будинок за 39 тисяч доларів і був вражений його якістю та сучасним дизайном. Разом із друзями він розгорнув конструкцію, що у складеному вигляді нагадувала коробку, і за кілька годин отримав готове житло. Будинок уже містив меблі, техніку та сантехніку. Єдиним недоліком виявилася відсутність розеток.