У Польщі житло дешевшає: чи піде за таким сценарієм Україна

Останній часом у Польщі фіксують зниження вартості житлової нерухомості. В Україні натомість протилежна ситуація – ціни зростають. Повторення польського сценарію на українському ринку малоймовірне.

Про це у коментарі для Delo.ua повідомила Юлія Козар, бренд-менеджерка OLX Нерухомість. За її словами, які цитує 24 Канал, український ринок функціонує в зовсім інших умовах – від балансу попиту й пропозиції до макроекономічних і безпекових факторів.

Чому в Україні не дешевшає житло?

Одним із ключових аргументів проти зниження цін в Україні є нестача готового житла, передусім на вторинному ринку. За підсумками листопада 2025 року, кількість оголошень про продаж квартир в Україні зменшилася на 15% у річному вимірі, а приватних будинків – на 2%.

Основними причинами стали повномасштабна війна та масштабні руйнування житлового фонду. За даними KSE Institute, станом на лютий 2025 року в Україні було зруйновано або пошкоджено близько 95 мільйонів квадратних метрів житла. Водночас, за інформацією OLX Нерухомість, попит на вторинному ринку продовжує зростати як на квартири, так і на будинки.

У підсумку ринок стикається з дисбалансом: пропозиція скорочується, а зацікавленість покупців посилюється.

Ще одним фактором, який не дає цінам знижуватися, залишаються низькі темпи нового будівництва. Поточні обсяги запуску житлових проєктів не компенсують втрат, спричинених руйнуванням житла.

Забудовники мають обмежений доступ до фінансування, іпотечні програми не створюють умов для масового будівництва, а галузь стикається з дефіцитом кадрів і зростанням вартості матеріалів. Крім того, покупці неохоче інвестують у проєкти на ранніх стадіях – попит зосереджений переважно на готовому житлі.

Чому в Україні не буде, як у Польщі?

Поєднання цих чинників формує для українського ринку зовсім іншу логіку, ніж у Польщі: обмежена пропозиція за стабільного або зростаючого попиту. Це створює передумови не для зниження, а для поступового зростання цін на готове житло.

У середньостроковій перспективі експерти прогнозують збереження дефіциту житлового фонду. Якщо активні бойові дії буде зупинено або заморожено, додатковий тиск на ринок може створити відкладений попит.

Отже, сценарій, який фіксують на польському ринку нерухомості, в українських реаліях залишається малоймовірним.

Нагадаємо, раніше в in Poland писали, що зниження цін на нерухомість зафіксували в кількох великих містах Польщі. Зокрема, середня вартість квадратного метра в Лодзі становила 11 200 злотих, у Кракові – 16 500, у Познані – 13 500, Труймясті – 17 200. Натомість у ключових фінансових центрах ціни продовжили зростати: у Варшаві вони перевищили 18 000 злотих за квадрат, у Вроцлаві – 15 000. У ділових центрах попит підтримують міграція, бізнес-активність і дефіцит землі, тоді як у середніх містах активне будівництво збільшує пропозицію й стримує ціни.

Які ціни на житло в Україні?

Відповідно до річного звіту ЛУН, у 2025 році в більшості регіонів України зафіксували зростання цін на вторинному ринку житла, найдинамічніше – на двокімнатні квартири. Найбільше подорожчання відбулося у західних і центральних областях, тоді як у північних та східних містах ціни зростали помірніше. Винятком стали населені пункти поблизу лінії фронту на південному сході, де зафіксували незначне річне зниження вартості. Лідером зростання став Тернопіль: однокімнатні квартири тут подорожчали на 21%, двокімнатні – на 23%, а трикімнатні найбільше зросли в ціні у Черкасах (+23%).

Подорожчання торкнулося й первинного ринку. Середня ціна квадратного метра в новобудовах зросла у більшості міст, найбільше – в Одесі (+19%) та Хмельницькому (+14%). Львів же, попри відносно помірне зростання на 6% за рік, і надалі утримує статус найдорожчого міста за вартістю квадратного метра.