Чи буде ще ажіотажний попит на ринку в західних областях: відповідь експертів

Ситуацію на ринку нерухомості у 2025 році прогнозують доволі стабільну. Ціни на квартири в західних областях продовжать зростати, та чи буде це зумовлено ажіотажним попитом – відповідають експерти.

Західні області залишаться лідерами за зростанням цін на квадратний метр, кажуть аналітики DIM.RIA. Попит у 2025 році буде змінюватись, але ажіотажного не прогнозують, розповідає 24 Канал у матеріалі "Що зміниться на ринку нерухомості у 2025 році та які будуть ціни: прогноз експертів".

Зверніть увагу За ціною авто: у яких містах квартира в новобудові коштує до 1 мільйона гривень

Західні області та ажіотажний попит

Новобудови в західних областях, як і минулого року, будуть мати підвищений попит у порівнянні з іншими регіонами. Це пов'язано з внутрішньою міграцією, інтересом інвесторів та постійним розвитком інфраструктури.

Навіть у Києві на нові квартири не прогнозують такого попиту, як у Львові, Ужгороді чи Івано-Франківську. Однак він не буде ажіотажним через те, що для цього немає відповідних умов.

Ажіотажний попит себе вичерпав, настає час свідомого вибору. І тут важливо розуміти, що нас чекає і цінова стабілізація,

– каже оглядачка ринку Вікторія Берещак.

Темпи зростання цін, найімовірніше, також будуть помірними. Значних цінових гойдалок чи потрясінь експерти не очікують.

Які квартири обиратимуть українці

На думку Вікторії Берещак, покупці розглядатимуть квартири в ЖК комфорт-плюс сегмента (поліфункціональний квартал, місто в місті). Здебільшого це будуть помешкання з європлануванням площею від 50 до 75 квадратних метрів.

Також важливим критерієм для покупців буде наявність різних способів купівлі житла (тривале розтермінування, угода за держпрограмами) та його енергетична незалежність.