Западные области останутся лидерами по росту цен на квадратный метр, говорят аналитики DIM.RIA. Спрос в 2025 году будет меняться, но ажиотажного не прогнозируют, рассказывает 24 Канал в материале "Что изменится на рынке недвижимости в 2025 году и какие будут цены: прогноз экспертов".

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Западные области и ажиотажный спрос

Новостройки в западных областях, как и в прошлом году, будут иметь повышенный спрос по сравнению с другими регионами. Это связано с внутренней миграцией, интересом инвесторов и постоянным развитием инфраструктуры.

Даже в Киеве на новые квартиры не прогнозируют такого спроса, как во Львове, Ужгороде или Ивано-Франковске. Однако он не будет ажиотажным из-за того, что для этого нет соответствующих условий.

Ажиотажный спрос себя исчерпал, наступает время сознательного выбора. И здесь важно понимать, что нас ждет и ценовая стабилизация,

– говорит обозреватель рынка Виктория Берещак.

Темпы роста цен, вероятнее всего, также будут умеренными. Значительных ценовых качелей или потрясений эксперты не ожидают.

Какие квартиры будут выбирать украинцы

По мнению Виктории Берещак, покупатели будут рассматривать квартиры в ЖК комфорт-плюс сегмента (полифункциональный квартал, город в городе). В основном это будут квартиры с европланировкой площадью от 50 до 75 квадратных метров.

Также важным критерием для покупателей будет наличие различных способов покупки жилья (длительная рассрочка, соглашение по госпрограммам) и его энергетическая независимость.