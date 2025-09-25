Центральні райони столиці зараз мають найбільший попит серед шукачів житла. Орендувати житло там стало дорожче, особливо у вересні.

Річ у тім, що з початком навчального та робочого сезонів попит на оренду в Києві дуже зріс. Це не могло не вплинути на ціни, розповідає 24 Канал, посилаючись на Finance.ua.

Які ціни на оренду квартир у Києві?

За словами київської рієлторки Ірини Седляр, у вересні ціни зросли на 10 – 20%.

Я пов'язую це з тим, що починається навчальний рік і до Києва приїжджає багато студентів, переселенців, також цей період вважається бізнес-сезоном – попит дійсно є. І те, що я помітила особисто: власники квартир, з якими я співпрацюю вже не один рік, зазвичай консультуються зі мною, чи потрібно підняти орендну плату орендарям,

– зазначає експертка.

Найбільший попит мають центральні райони, де у вересні оренда однокімнатної квартири з ремонтом становить:

Печерський район – від 28 до 35 тисяч гривень;

Шевченківський район — від 25 до 30 тисяч гривень;

Голосіївський район – від 20 до 25 тисяч гривень.

За даними ЛУН, ці три райони також є найдорожчими для оренди в Києві. На Печерську середня вартість становить 35 тисяч гривень, у Шевченківському районі – 25 тисяч гривень, а в Голосіївському – 20,9 тисячі гривень.

Водночас Ірина Седляр зазначає, що нині орендарі менше орієнтуються тільки на район. Ключовими стають безпекові характеристики. Так у попиті зараз квартири в будинках, де є укриття чи підземний паркінг, а також ті, що розташовані на нижчих поверхах.

Які умови є обов'язковими в орендованих квартирах?

Рієлторка у Threads назвала, які пункти належать до "базового мінімуму" та "розкішного максимуму" в правилах оренди квартир. На її погляд, "базовий мінімум" – це:

страхова оплата при заселенні;

клінінг перед тим, як у квартиру заїде новий орендар;

можливість орендодавця оглядати житло приблизно раз на місяць.

До "розкішного максимуму" рієлторка віднесла: