Попит високий: скільки зараз коштує оренда квартир у центральних районах Києва
- Ціни на оренду квартир у центральних районах Києва зросли на 10 – 20% у вересні.
- Це пов'язано з підвищеним попитом на початку нового навчального та робочого сезону.
- Рієлторка назвала ціни на однокімнатні квартири в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Центральні райони столиці зараз мають найбільший попит серед шукачів житла. Орендувати житло там стало дорожче, особливо у вересні.
Річ у тім, що з початком навчального та робочого сезонів попит на оренду в Києві дуже зріс. Це не могло не вплинути на ціни, розповідає 24 Канал, посилаючись на Finance.ua.
Які ціни на оренду квартир у Києві?
За словами київської рієлторки Ірини Седляр, у вересні ціни зросли на 10 – 20%.
Я пов'язую це з тим, що починається навчальний рік і до Києва приїжджає багато студентів, переселенців, також цей період вважається бізнес-сезоном – попит дійсно є. І те, що я помітила особисто: власники квартир, з якими я співпрацюю вже не один рік, зазвичай консультуються зі мною, чи потрібно підняти орендну плату орендарям,
– зазначає експертка.
Найбільший попит мають центральні райони, де у вересні оренда однокімнатної квартири з ремонтом становить:
- Печерський район – від 28 до 35 тисяч гривень;
- Шевченківський район — від 25 до 30 тисяч гривень;
- Голосіївський район – від 20 до 25 тисяч гривень.
За даними ЛУН, ці три райони також є найдорожчими для оренди в Києві. На Печерську середня вартість становить 35 тисяч гривень, у Шевченківському районі – 25 тисяч гривень, а в Голосіївському – 20,9 тисячі гривень.
Водночас Ірина Седляр зазначає, що нині орендарі менше орієнтуються тільки на район. Ключовими стають безпекові характеристики. Так у попиті зараз квартири в будинках, де є укриття чи підземний паркінг, а також ті, що розташовані на нижчих поверхах.
Які умови є обов'язковими в орендованих квартирах?
Рієлторка у Threads назвала, які пункти належать до "базового мінімуму" та "розкішного максимуму" в правилах оренди квартир. На її погляд, "базовий мінімум" – це:
- страхова оплата при заселенні;
- клінінг перед тим, як у квартиру заїде новий орендар;
- можливість орендодавця оглядати житло приблизно раз на місяць.
До "розкішного максимуму" рієлторка віднесла:
- наявність двоспального ліжка;
- попередня хімчистка меблів;
- сучасна техніка, зокрема кондиціонер і посудомийна машина.