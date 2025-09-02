Продаж нерухомості – процес, який вимагає ретельної підготовки. Якщо не буде хоча б одного з необхідних документів, укласти угоду не вдасться. Саме тому варто заздалегідь зібрати повний пакет паперів.

У Центральному підрозділі Міністерства юстиції, яке цитує 24 Канал, розповіли, що саме потрібно мати для здійснення операції.

Які документи потрібні для перевірки співвласників?

Оформити продаж нерухомості неможливо без перевірки основних документів продавців – паспортів та ідентифікаційних кодів. Якщо у власності кілька осіб, кожен співвласник повинен надати свої документи.

У разі, якщо один із них не може бути присутнім на підписанні договору, потрібно оформити нотаріальну довіреність із чітким переліком дій, які уповноважена особа має право здійснювати, зокрема – продаж об'єкта.

У випадках зміни прізвища або імені власника, до пакета документів необхідно додати свідоцтво, що це підтверджує.

Коли потрібна згода подружжя?

Якщо майно було набуте в період шлюбу, необхідно надати письмову згоду другого з подружжя на його відчуження, навіть якщо у реєстрі зазначений лише один власник.

При розлученні потрібно додати документ, який підтверджує факт розірвання шлюбу. Тобто нотаріусу знадобиться свідоцтво про шлюб або його розірвання.

Якщо в житлі зареєстровані неповнолітні діти, може знадобитися ще й дозвіл від органів опіки та піклування.



Для продажу нерухомості слід заздалегідь підготувати пакет документів / Фото Shutterstock

Які документи підтверджують право власності?

Щоб здійснити продаж, потрібно отримати витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно. Також знадобляться правовстановлюючі документи:

договір купівлі-продажу, дарування або міни;

свідоцтво про право власності, видане до 2013 року;

свідоцтво про право на спадщину;

судове рішення, яке набрало законної сили.

Наявність помилок чи невідповідностей у цих документах може стати причиною відмови в укладанні угоди.

Які додаткові документи необхідні нотаріусу?

Окрім основного пакета, слід також підготувати:

технічний паспорт на об'єкт нерухомості;

документи про експертну оцінку майна для розрахунку податків;

документи на земельну ділянку (у випадку продажу будинку): витяг з Держземкадастру з кадастровим номером та цільовим призначенням;

довідку про зареєстрованих у помешканні осіб (довідку про склад сім'ї).

Усі документи мають бути актуальними, без виправлень чи пошкоджень.

