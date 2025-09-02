Без них угоду не укласти: які документи обов'язково потрібні для продажу нерухомості
- Для продажу нерухомості потрібні паспорти та ідентифікаційні коди всіх співвласників, нотаріальна довіреність, якщо хтось із них відсутній, а також свідоцтво про зміну імені або прізвища.
- Потрібно надати витяг з реєстру речових прав, правовстановлюючі документи, технічний паспорт, експертну оцінку, документи на земельну ділянку та довідку про зареєстрованих осіб.
Продаж нерухомості – процес, який вимагає ретельної підготовки. Якщо не буде хоча б одного з необхідних документів, укласти угоду не вдасться. Саме тому варто заздалегідь зібрати повний пакет паперів.
У Центральному підрозділі Міністерства юстиції, яке цитує 24 Канал, розповіли, що саме потрібно мати для здійснення операції.
Зверніть увагу Є ризик втратити нерухомість: які помилки у праві власності можуть бути критичними
Які документи потрібні для перевірки співвласників?
Оформити продаж нерухомості неможливо без перевірки основних документів продавців – паспортів та ідентифікаційних кодів. Якщо у власності кілька осіб, кожен співвласник повинен надати свої документи.
У разі, якщо один із них не може бути присутнім на підписанні договору, потрібно оформити нотаріальну довіреність із чітким переліком дій, які уповноважена особа має право здійснювати, зокрема – продаж об'єкта.
У випадках зміни прізвища або імені власника, до пакета документів необхідно додати свідоцтво, що це підтверджує.
Коли потрібна згода подружжя?
Якщо майно було набуте в період шлюбу, необхідно надати письмову згоду другого з подружжя на його відчуження, навіть якщо у реєстрі зазначений лише один власник.
При розлученні потрібно додати документ, який підтверджує факт розірвання шлюбу. Тобто нотаріусу знадобиться свідоцтво про шлюб або його розірвання.
Якщо в житлі зареєстровані неповнолітні діти, може знадобитися ще й дозвіл від органів опіки та піклування.
Для продажу нерухомості слід заздалегідь підготувати пакет документів / Фото Shutterstock
Які документи підтверджують право власності?
Щоб здійснити продаж, потрібно отримати витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно. Також знадобляться правовстановлюючі документи:
- договір купівлі-продажу, дарування або міни;
- свідоцтво про право власності, видане до 2013 року;
- свідоцтво про право на спадщину;
- судове рішення, яке набрало законної сили.
Наявність помилок чи невідповідностей у цих документах може стати причиною відмови в укладанні угоди.
Які додаткові документи необхідні нотаріусу?
Окрім основного пакета, слід також підготувати:
- технічний паспорт на об'єкт нерухомості;
- документи про експертну оцінку майна для розрахунку податків;
- документи на земельну ділянку (у випадку продажу будинку): витяг з Держземкадастру з кадастровим номером та цільовим призначенням;
- довідку про зареєстрованих у помешканні осіб (довідку про склад сім'ї).
Усі документи мають бути актуальними, без виправлень чи пошкоджень.
Що обов'язково слід перевірити, купуючи нерухомість на вторинному ринку?
- Перш ніж купувати нерухомість на вторинному ринку, слід уважно перевірити документи, що підтверджують право власності продавця – це можуть бути договори купівлі-продажу, свідоцтва про спадщину чи інші правовстановлюючі документи.
- Не менш важливо переконатися, що майно зареєстроване в Державному реєстрі речових прав, а також перевірити, чи немає судових рішень, які обмежують можливість здійснення реєстраційних дій або накладають арешт на об'єкт.
- Крім того, варто з'ясувати, чи є дозволи на перепланування, чи не накопичена заборгованість за комунальні послуги, а також перевірити, чи не внесений продавець до Єдиного реєстру боржників.