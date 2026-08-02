Купили квартиру за "єОселею": чи можна заробляти на ній, здаючи в оренду

Програму "єОселя" створили, щоб допомогти українцям, які не мають власного житла, придбати його на пільгових умовах. Одна нерідко у соцмережах можна знайти "поради", як заробити на ньому, здаючи в оренду.

Що передбачає програма

На офіційному сайті програми "єОселя" прямо не вказано, що придбане житло не можна здавати в оренду. Однак сама суть програми передбачає, що людина купує житло для власних потреб, розповідає рієлторка Сніжана Кулинич.

Людина, яка бере участь у програмі, отримує кредит за зниженою ставкою 3% чи 7%, залежно від категорії.

Держава компенсує частину відсотків, але у відповідь очікує, що позичальник використовуватиме квартиру для власного проживання, а не для інвестицій чи ведення бізнесу.

Умови програми передбачають, що житло повинно використовуватись виключно для власного проживання покупця або його сім’ї,

– наголошує Кулинич.

Яка позиція банків

Банки теж не дозволять наживатися на пільговому кредитування.

Поки кредит не погашений, квартира перебуває в іпотеці банку, тому власник не може вільно розпоряджатися нею. Для пільгових категорій можуть заборонити будь-які дії з нерухомістю до п'яти років, а для решти – до завершення виплат.

На практиці більшість банків включають заборону передавати житло в оренду або у користування третім особам без письмової згоди кредитора безпосередньо в умови договору.

Ті, хто вважає, що перевірки їм не загрожують, помиляються. Фінустанови мають право перевірити реєстри або навіть відправити свого представника з візитом до клієнта.

Якщо власник здаватиме квартиру в оренду всупереч умовам договору, банк може розцінити це як порушення кредитних зобов'язань.

У випадку виявлення порушення банк може вимагати дострокового погашення кредиту або застосувати штрафні санкції,

– додала рієлторка.

У найгіршому разі банк взагалі розірве кредитний договір.

Отож, купувати квартиру за програмою "єОселя" варто для власного проживання, а не облаштування бізнесу. Спроби обдурити державу можуть коштувати дорого, оскільки людина ризикує залишитися без квартири, лише з великими штрафами на руках.

Нагадаємо, з 17 липня умови "єОселі" оновили. Зокрема, переглянули вимоги до площі житла, спростили підтвердження доходів та змінили підхід до визначення складу сім'ї.