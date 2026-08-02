Что предполагает программа

На официальном сайте программы "еОселя" прямо не указано, что приобретенное жилье нельзя сдавать в аренду. Однако сама суть программы предполагает, что человек покупает жилье для собственных нужд, рассказывает риелтор Снежана Кулинич.

Человек, участвующий в программе, получает кредит по пониженной ставке 3% или 7% в зависимости от категории.

Государство компенсирует часть процентов, но в ответ ожидает, что заемщик будет использовать квартиру для собственного проживания, а не для инвестиций или ведения бизнеса.

Условия программы предусматривают, что жилье должно использоваться исключительно для проживания покупателя или его семьи,

– подчеркивает Кулинич.

Какая позиция банков

Банки тоже не позволят наживаться на льготном кредитовании.

Пока кредит не погашен, квартира находится в ипотеке банка, потому владелец не может свободно распоряжаться ею. Для льготных категорий могут запретить какие-либо действия с недвижимостью до пяти лет, а для остальных – до завершения выплат.

На практике большинство банков включают в себя запрет передавать жилье в аренду или в пользование третьим лицам без письменного согласия кредитора непосредственно в условия договора.

Те, кто считает, что проверки им не угрожают, ошибаются. Финучреждения имеют право проверить реестры или даже отправить своего представителя с визитом к клиенту.

Если владелец будет сдавать квартиру в аренду вопреки условиям договора, банк может расценить это как нарушение кредитных обязательств.

В случае выявления нарушения банк может потребовать досрочного погашения кредита или применить штрафные санкции,

– добавила риелтор.

В худшем случае банк вообще расторгнет кредитный договор.

Итак, покупать квартиру по программе "еОселя" стоит для собственного проживания, а не обустройства бизнеса. Попытки обмануть государство могут стоить дорого, поскольку человек рискует остаться без квартиры только с большими штрафами на руках.

Напомним, с 17 июля условия "еОсели" обновили. В частности, пересмотрели требования к площади жилья, упростили подтверждение доходов и изменили подход к определению состава семьи.