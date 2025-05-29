Ремонт старого будинку: з чого почати та як уникнути помилок

Ремонт старого будинку може супроводжуватися багатьма труднощами, однак дає можливість створити комфортний простір. Аби уникнути неприємних сюрпризів та зайвих витрат, слід грамотно підійти до підготовчого етапу та дотримуватися певних правил.

Про те, як зробити ремонт у старому будинку максимально ефективно, розповідає 24 Канал.

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Оцініть технічний стан житла

Насамперед слід детально обстежити будинок. За потреби слід залучити фахівців (інженерів, архітекторів), які зможуть оцінити:

стан фундаменту;

перекриття та несучі стіни;

дах і покрівлю;

електропроводку і сантехніку;

наявність плісняви або шкідників.

Отримайте необхідні дозволи

Якщо ви плануєте перепланування будинку чи добудову приміщень, то це слід узгодити це з місцевими органами влади. У старих будинках можуть діяти обмеження, які пов'язані з охороною історичної спадщини.

Сплануйте бюджет і послідовність робіт

Ремонт варто проводити поетапно, починаючи з найважливішого:

укріплення фундаменту та конструкцій;

заміна комунікацій – електрика, вода, опалення;

гідро- та теплоізоляція;

зовнішні роботи – дах, фасад;

внутрішнє оздоблення – стіни, підлога, стеля.



На добудову до будинку треба отримати дозвіл / Фото зі сайту 1beton.in.ua

Підготуйте усе до демонтажу

У старих будинках можуть бути різні застарілі матеріали – свинцеві фарби, азбест, глиняні труби. Їх потрібно демонтувати з дотриманням техніки безпеки. Інколи окремі елементи старого дизайну, зокрема автентичні двері, плитку – можна зберегти й реставрувати.

Починайте капітальний ремонт

Лише після підготовки й демонтажу непотрібних елементів дизайну варто переходити до основного ремонту.

Дотримання певного алгоритму дій при ремонті старої будівлі допоможе уникнути небажаних витрат та проблем у майбутньому.

Зауважимо, ремонт у новобудові відрізняється від того, як проводять у вторинному житлі. Перед початком ремонту у квартирі первинного ринку потрібно вирішити питання перепланування, меблювання, вибору оздоблювальних матеріалів та інженерних систем.