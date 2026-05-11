Квартира не з'являється у Дії: чому українцям затримують реєстрацію житла

Оформлення нерухомості через Дію може затягнутися навіть після подання всіх документів. Частина українців дізнається про проблеми з реєстрацією лише тоді, коли квартира не з'являється у застосунку або система не приймає заяву.

Чому житло може не відображатися у Дії?

Найчастіше труднощі виникають із нерухомістю, право власності на яку оформили до 2013 року, пише "Новини.LIVE".

Через це власникам доводиться окремо вносити дані до реєстру, інакше житло не відображатиметься у Дії. Такі ситуації часто виникають під час продажу квартири, оформлення спадщини або спроби скористатися державними послугами онлайн.

Проблеми також виникають через неякісні цифрові копії. Якщо скани розмиті, обрізані чи затемнені, державний реєстратор може зупинити розгляд заяви. Особливо уважно перевіряють сторінки з адресою об'єкта, даними власника та номером документа.

Затримки можливі й через розбіжності у документах на житло. Наприклад, у паперах можуть відрізнятися площа квартири, адреса або написання прізвища власника. У такому разі людині доведеться додатково підтверджувати дані.

Як зареєструвати нерухомість через Дію?

Подати заяву можуть власники або співвласники житла, яке оформили до 1 січня 2013 року. Для цього потрібен кваліфікований електронний підпис та цифрові копії документів на нерухомість.

Щоб внести житло до реєстру, потрібно:

Авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Перевірити коректність особистих даних у профілі. Обрати послугу державної реєстрації прав на нерухоме майно. Заповнити онлайн-заяву та додати сканкопії документів, що підтверджують права власності. Підписати заяву електронним підписом та надіслати її на розгляд.

Після подання заяви користувач може відстежувати її статус в особистому кабінеті. У разі позитивного рішення інформація про житло з'являється в реєстрі, а власник отримує електронний витяг.

Скільки часу займає реєстрація нерухомості?

Якщо ви купували чи реєстрували житло до 2013 року, швидше за все, відомостей про нього в електронному реєстрі (Державний реєстр речових прав) немає. Але не обов'язково йти до реєстратора чи в ЦНАП - усе можна зробити онлайн,

– пояснюють на сторінці Департаменту державної реєстрації.

У стандартних випадках процедура триває до п'яти робочих днів. Після перевірки документів інформацію вносять до Державного реєстру речових прав, а власник отримує електронний витяг.

Втім, строки можуть збільшитися, якщо державному реєстратору потрібно звертатися до архівів БТІ або надсилати додаткові запити. Через це оформлення інколи затягується до 35 днів.

Більше часу перевірка займає і тоді, коли заявник подав неповний пакет документів або у реєстрах є суперечливі дані про нерухомість. Окремо фахівці перевіряють, чи не зареєстрували право власності раніше.

Чому можуть відмовити у реєстрації нерухомості?

Найчастіше проблеми виникають через документи. Виправлення в паперах, відсутні підписи або неповний пакет довідок є прямою підставою для відмови.

Ще одна поширена причина – звернення особи без повноважень. Якщо документи подає представник із простроченою довіреністю або без чітко визначених прав, процедуру одразу зупиняють.

А також суперечності в реєстрах. Якщо дані у документах не збігаються з інформацією в державних базах або право вже оформлене на іншу особу, спочатку потрібно усунути ці розбіжності.