У 10 областях спростили реєстрацію права власності: для кого діють нові правила

В Україні тисячі власників житла досі не внесли свої об'єкти до державного реєстру, хоча мають на них усі документи. У 2026 році процедуру реєстрації спростили, а для частини регіонів запровадили особливі умови оформлення.

Як зареєструвати право власності на житло?

Якщо квартиру чи будинок оформили до 1 січня 2013 року, дані про них часто залишаються лише у паперових архівах або в БТІ, пише Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

У такому випадку власник має самостійно внести інформацію до Державного реєстру речових прав.

Для цього потрібно подати заяву та пакет документів. Основним документом виступає договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину або рішення суду.

Звернутися можна до нотаріуса або державного реєстратора у ЦНАПі. Після подання документів спеціаліст вносить дані до реєстру та формує запис про право власності.

Окремо варто врахувати ситуації зі старим житлом. Якщо інформації в електронній системі немає, реєстратор сам надсилає запити до БТІ, навіть коли заявник не надав відповідну довідку. Це скорочує час оформлення та зменшує кількість зайвих дій.

Завершити процедуру можна лише після сплати адміністративного збору. Без цього запис у реєстрі не сформують.

У яких областях діє спрощена процедура?

Для частини регіонів запровадили принцип екстериторіальності. Він дає змогу оформити право власності незалежно від місця розташування нерухомості.

Це правило застосовують для областей, які постраждали від війни або перебувають під окупацією. До переліку входять:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська;

Крим.

Якщо житло розташоване в одному з цих регіонів, власник може не їхати за місцем знаходження майна. Подати документи дозволяють у будь-якому безпечному регіоні через нотаріуса або державного реєстратора.

Який документ підтверджує право власності у 2026 році?

Дані про власників квартир і будинків в Україні зберігаються у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, пише Dozvil. Паперові свідоцтва, які видавали раніше, можуть залишатися у власників, однак найважливішим є запис у реєстрі. Саме він підтверджує, кому належить нерухомість.