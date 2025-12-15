"Ефект Доліної": чому в Росії обвалюється ринок нерухомості

Наприкінці 2025 року російський ринок нерухомості стикається зі стрімким падінням інвестицій, попри спроби влади утримати ціни. Статистика угод показує скорочення вкладень у всі ключові сегменти та зростання дисбалансу між первинним і вторинним ринком житла.

Як скоротилися інвестиції в нерухомість?

Станом на початок грудня 2025 року обсяг закритих інвестиційних угод з нерухомістю в Росії зменшився на 34% порівняно з попереднім роком, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Найбільше падіння зафіксували у вкладеннях у площі під зведення будинків – 53%. Інвестиції в офісну нерухомість скоротилися на 52%, у складські об'єкти – на 20%. Дані свідчать про вихід інвесторів навіть із сегментів, які раніше забезпечували основний обсяг угод.

Адміністративна підтримка не зупиняє спад. Аналітики вказують, що російський ринок нерухомості ще не досяг мінімуму, тому прогнозують ще більший занепад.

Чому зростає розрив між первинним і вторинним ринками?

Попри падіння інвестицій, влада продовжує підтримувати зростання цін на первинне житло. У результаті різниця між вартістю квадратного метра в новобудовах і на вторинному ринку сягнула 61%, а в регіонах – до 84%.

Середня ціна квадратного метра в новобудовах становить близько 300 тисяч рублів, тоді як на вторинному ринку – приблизно 163 тисячі. Покупці дедалі частіше обирають вторинне житло або відкладають купівлю.

Чому вторинний ринок продовжує дешевшати?

Тиск на вторинний сегмент посилюється через зниження довіри до угод. Після низки резонансних шахрайських історій покупці стали обережнішими, що призвело до скорочення кількості операцій. Рієлтори очікують подальше зниження цін на тлі слабкого попиту та відсутності стимулів для відновлення продажів.

Що відбувається з елітною нерухомістю?

Падіння торкнулося й елітного сегмента, який тривалий час залишався відокремленим від загальних тенденцій. Ціни коригуються вниз, однак кількість покупців залишається мінімальною.

Показовим став продаж будинку на Рубльовці. Виставлений ще у 2016 році, але продали його у 2024 за 4,5 мільярда рублів проти початкових 9,5 мільярда. Близько 10% елітних заміських об'єктів у Росії перебувають у продажу понад десять років. Рієлтори називають це "ефект Доліної".

Що таке "ефект Доліної"?

"Ефектом Доліної" рієлтори та покупці квартир називають падіння довіри до вторинного житла після резонансного скандалу навколо співачки. Ця історія стала сигналом для покупців щодо ризиків угод і додатково зменшила активність на ринку.

Цікаво! Торік пропагандистка Лариса Доліна заявила, що українці ввели її в оману та змусили продати квартиру. Однак докази цієї версії так і не надали. Суд скасував права власності у жінки, яка придбала цю квартиру, через що навколо Доліної виник скандал.

Які афери з нерухомістю найчастіше трапляються в Росії?