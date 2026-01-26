Саме в цьому проблема: чому уряд досі не регулює роботу рієлторів

Ринок рієлторських послуг в Україні досі не регульований. Фактично, зараз цей сектор в тіні. Проблема полягає саме у слабкому податковому адмініструванні з боку держави.

Що потрібно знати про регулювання ринку рієлторських послуг в Україні?

Український уряд планує врегулювати ситуацію на ринку рієлторських послуг, створивши спеціальну робочу групу, повідомляє "Слуга народу".

Таке передбачено законопроєктом №12377, оскільки цей ринок є невід'ємною частиною житлової політики, яка здатна ефективно вирішувати житлові питання українців,

– йдеться у повідомленні.

Нардеп Данило Гетманцев каже, що наразі немає достовірних обрахунків обсягу ринку рієлторських послуг. До того ж оцінки, які є – не відповідають реальності. Окремо Гетманцев наголошує, що ситуація з детінізацією в цій галузі є однією з найгірших, повідомляє Delo.ua.

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Неправда, що ринок у тіні тому, що не врегульований. Ринок у тіні тому, що не ведеться достатнє податкове адміністрування. Як і в багатьох інших галузях.

Гетманцев каже, що БЕБ та Державна податкова служба зараз майже не використовують наявні інструменти, аби боротися з проблемами у цій галузі. Зокрема, вони:

не перешкоджають ухиленню від оподаткування;

і притягненню порушників до відповідальності.

Це зробити не так складно, адже існує нотаріальний реєстр правочинів. І майже кожний з таких правочинів вчиняється за участю рієлтора. Достатньо провести роботу щодо кількох десятків таких кейсів і ринок отримає чіткий сигнал щодо детінізації

– наголосив Гетманцев.

Яка ситуація з ринком рієлторських послуг в Україні?