Саме в цьому проблема: чому уряд досі не регулює роботу рієлторів
- Український уряд планує врегулювати ринок рієлторських послуг, створивши спеціальну робочу групу.
- Данило Гетманцев зазначає, що зараз немає достовірних даних про обсяг ринку рієлторських послуг, а детінізація галузі залишається однією з найгірших.
Ринок рієлторських послуг в Україні досі не регульований. Фактично, зараз цей сектор в тіні. Проблема полягає саме у слабкому податковому адмініструванні з боку держави.
Що потрібно знати про регулювання ринку рієлторських послуг в Україні?
Український уряд планує врегулювати ситуацію на ринку рієлторських послуг, створивши спеціальну робочу групу, повідомляє "Слуга народу".
Таке передбачено законопроєктом №12377, оскільки цей ринок є невід'ємною частиною житлової політики, яка здатна ефективно вирішувати житлові питання українців,
– йдеться у повідомленні.
Нардеп Данило Гетманцев каже, що наразі немає достовірних обрахунків обсягу ринку рієлторських послуг. До того ж оцінки, які є – не відповідають реальності. Окремо Гетманцев наголошує, що ситуація з детінізацією в цій галузі є однією з найгірших, повідомляє Delo.ua.
Неправда, що ринок у тіні тому, що не врегульований. Ринок у тіні тому, що не ведеться достатнє податкове адміністрування. Як і в багатьох інших галузях.
Гетманцев каже, що БЕБ та Державна податкова служба зараз майже не використовують наявні інструменти, аби боротися з проблемами у цій галузі. Зокрема, вони:
- не перешкоджають ухиленню від оподаткування;
- і притягненню порушників до відповідальності.
Це зробити не так складно, адже існує нотаріальний реєстр правочинів. І майже кожний з таких правочинів вчиняється за участю рієлтора. Достатньо провести роботу щодо кількох десятків таких кейсів і ринок отримає чіткий сигнал щодо детінізації
– наголосив Гетманцев.
Яка ситуація з ринком рієлторських послуг в Україні?
Ще в середині січня стало відомо, що стартувала робота спеціальної роботи, яку створив уряд. Завданням цієї команди є створення законодавчих змін для ринку нерухомості. У тому числі ця група має сприяти врегулюванню рієлторської діяльності.
Асоціації фахівців з нерухомості, своєю чергою, висловила занепокоєння, щодо втручання уряду в цей процес. На думку спільноти, законодавче врегулювання може мати зворотний ефект.